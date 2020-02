Continua lo spazio dedicato alle notizie su Una vita, la soap campionessa di ascolti di Canale 5. Le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 17 a venerdì 21 febbraio in Spagna, rivelano che Armando e Susana Seler faranno una brutta scoperta su Maite dopo essere tornati ad Acacias 38. Genoveva Salmeron, invece, temerà di aver perso il bambino dopo una caduta per le scale.

Una Vita anticipazioni spagnole: Armando e Susana tornano ad Acacias 38

Le trame di Una Vita incentrate sulle puntate spagnole in onda da lunedì 17 a venerdì 21 febbraio su La 1, rivelano che Marcia affronterà Genoveva, dove l'accuserà di essersi servita di Santiago per interrompere le sue nozze con Felipe.

Peccato, che la donna non abbia nessuna prova per dimostrarlo. Augustina, invece, deciderà di licenziarsi mentre Cinta tornerà dalla tournée. Nel frattempo, la cugina di Julio, una certa Alodia arriverà ad Acacias 38 in cerca di un'occupazione. Il figlio di Jose, a questo punto, proporrà alla parente di fare domanda a Bellita. Armando e Susana, intanto, torneranno ad Acacias 38, sebbene nessuno li avvisi dell'arresto di Maite.

Emilio vuole sposare Cinta

Santiago proporrà alla brasiliana di lasciare Acacias 38, mentre Genoveva assumerà Laura dopo la partenza di Augustina.

Qui, la cameriera mostrerà un grande interesse nei confronti dell'Alvarez Hermoso. Emilio, invece, chiederà a Cinta di diventare sua moglie, per paura che lei torni in tournée, mentre i vicini nasconderanno ad Armando la verità su sua nipote. Infine, Ramon, Lolita e Antonito non riusciranno a calmare il pianto di Moncho tanto da chiedere l'aiuto di Jacinto.

Una Vita spoiler Spagna: Genoveva ha un incidente

Gli spoiler di Una Vita, in onda a metà gennaio in Spagna e tra un anno su Canale 5, rivelano che Laura verrà presentata alle serve della soffitta. In questo frangente, Fabiana mostrerà dei dubbi sulla nuova arrivata, in quanto non smette di indagare su Marcia. Genoveva, intanto, incolperà quest'ultima per essere caduta dalle scale, mentre Armando si recherà in prigione a trovare Maite.

Più tardi, l'uomo avrà uno scontro con Felicia, accusandola di aver fatto finire la sua nipote in cella.

Gravidanza a rischio per la Salmeron

La Salmeron temerà di aver perso il bambino dopo la caduta per le scale, tanto che Felipe deciderà di cacciare fuori di casa Marcia. Susana, invece, discuterà con il marito dopo aver appreso i gusti personali della nipote, mentre Bellita indagherà sul rapporto tra Jose e Julio. A tal proposito, si scoprirà che quest'ultimo ha lasciato l'esercito, tanto da essere in cerca di lavoro. Allo stesso tempo, Carmen riuscirà ad imparare il grido della pecora per calmare il pianto disperato di Moncho.

La Seler chiede scusa a Felicia

La Seler si recherà nel ristorante dei Pasamar dove chiederà perdono a Felicia per quello che è accaduto con Maite. Santiago, invece, aggredirà Genoveva all'interno della sua abitazione, tanto che Laura fermerà lo scontro prima che sia troppo tardi. Più tardi, l'uomo consegnerà a Cesareo la medaglia di Marcia e lascerà Acacias 38. Infine, Lolita deciderà di battezzare suo figlio dopo essere riuscita a placare il suo pianto, grazie all'intervento di Carmen.