Questa sera lunedì 17 febbraio andrà in onda una nuova attesissima puntata del GF Vip. Tante le cose che succederanno nella casa. Tra scontri infuocati, clip divertenti e sorprese agli inquilini, dovrebbero arrivare tre nuove aspiranti concorrenti pronte a varcare la famosa porta rossa per iniziare la loro avventura al GF Vip. Solo una di loro diventerà la nuova concorrente del Grande Fratello Vip. Il reality condotto da Alfonso Signorini è giunto al giro di boa. Nonostante ciò però continuano gli ingressi.

Da alcune anticipazioni lanciate sul web da Tvblog, blog del network Blogo, pare che tra le tre aspiranti concorrenti ci sia anche un volto molto conosciuto dal pubblico a casa. Stiamo parlando di Teresanna Pugliese, ex di Francesco Monte.

Non solo nuovi ingressi nella casa del GF Vip

Anche in questi giorni continua a tenere banco sui principali siti e giornali di Gossip la vicenda che vede coinvolti Pago e Serena. La loro storia d'amore ogni settimana viene messa in crisi da nuovi particolari ignari a Pago.

Venerdì per esempio Alfonso Signorini ha mostrato l'incontro con il tentatore Alessandro avvenuto nello studio di Uomini e donne. Quasi certamente, anche stasera si tornerà a parlare della loro situazione sentimentale. Non dimentichiamoci poi che in questi giorni nella casa ci sono state nuove discussioni anche piuttosto accese che hanno coinvolto più concorrenti. Ci sono poi Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro che continuano la loro conoscenza.

Ecco cosa riserverà per loro la nuova puntata in onda questa sera.

I genitori di Paolo entreranno nella casa del GF Vip

Questa sera si scoprirà chi deve abbandonare definitivamente la casa del Grande Fratello Vip tra Serena Enardu e l'attore Fabio Testi. Ci saranno poi come sempre nuove nomination. Ma ci sarà spazio anche per le gradite sorprese. Nella puntata di oggi ne riceverà una Paolo Ciavarro.

Il figlio dell'attrice Eleonora Giorgi continua la sua appena nata storia d'amore con l'ex moglie di Francesco Sarcina, Clizia incorvaia. Le cose tra i due sembrano proseguire nel verso giusto, anche se non mancano alcuni dubbi. Ad averli è soprattutto Clizia, che tra le altre cose aveva intrapreso, come da lei stesso rivelato, una frequentazione fuori prima di varcare la porta rossa del GF Vip. Se in precedenza era entrata nella casa solo la mamma di Paolo, questa sera arriverà anche suo padre Massimo Ciavarro. Dunque il ragazzo si ritroverà in casa entrambi i genitori. Sicuramente sarà felice di vederli.

Non resta che sintonizzarsi su Canale 5 e seguire la nuova puntata in onda come di consueto dopo Striscia la Notizia. Ma ritornando a Teresanna Pugliese, ripercorriamo brevemente, per chi non la ricordasse, la sua storia.

Teresanna Pugliese, tronista e corteggiatrice a Uomini e Donne

Teresanna Pugliese è giunta alla ribalta dopo aver partecipato ad Uomini e Donne di Maria De Filippi, prima in veste di tronista, poi in veste di corteggiatrice. In realtà, Teresanna ha partecipato ben tre volte. La prima volta fu scelta dal tronista Samuele Nardi ma gli rispose di no. Quando poi fu lei a salire sul trono conobbe Francesco Monte sceso a corteggiarla.

Tra i due nacque un'intesa sempre più forte, ma al contrario di quello che tutti pensavano alla fine del percorso non lo scelse. Pentita di questa decisione, l'anno dopo, quando fu Monte a salire sul trono, scese per corteggiarlo. Francesco decise di darle un'altra possibilità perché da sempre provava qualcosa di importante per lei. La loro storia però non durò a lungo e non molto dopo la scelta si lasciarono definitivamente. Ora la donna ha un bambino ed è felicemente sposata. Dopo tanto tempo pare sia pronta a ritornare in tv come aspirante concorrente del Grande Fratello Vip.