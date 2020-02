Nella nota e amatissima soap partenopea 'Un posto al sole' sta per fare il suo ingresso una new entry che sarà sicuramente molto apprezzata dal pubblico. Si tratta di Debora Franchi che, nella soap napoletana, vestirà i panni di Cristiana. La donna lavorerà a stretto contatto con Filippo Sartori ed entrerà in scena proprio quando la crisi dell'uomo con sua moglie Serena sancirà la fine della loro relazione coniugale.

Cristiana affiancherà Filippo nel suo lavoro

In un recente dialogo tra Roberto Ferri e suo figlio è stata sottolineata le necessità di dover assumere uno skipper in grado di saper badare alle numerose incombenze legate all'attività di chartering, in vista dell'arrivo della primavera e delle vacanze pasquali.

Il nuovo personaggio apparirà in scena già dalla prossima settimana, nelle puntate della prima settimana di marzo, proprio quando Serena Cirillo (interpretata da Miriam Candurro) comunicherà a Filippo la sua drastica decisione di volersi separare da lui. Sarà solo dopo questa comunicazione che Filippo (interpretato da Michelangelo Tommaso) si metterà in contatto con Cristiana, per offrirle un ruolo nell'attività che gestisce con suo padre, e verrà colpito piacevolmente dalla donna nel corso del loro primo incontro professionale.

Sartori conoscerà la donna proprio nel momento in cui il rapporto tra sua moglie e Leonardo (interpretato da Erik Tonelli) diventerà sempre più solido. Questo nuovo incontro non lo lascerà per niente indifferente. Filippo assumerà poi Cristiana come skipper ed in seguito a questa sua decisione avrà modo di vedere la donna di frequente. Non ci sono ancora notizie certe in merito alla natura e all'evoluzione del rapporto che si creerà tra Sartori e la nuova arrivata, ma la donna apparirà nella vita dell'uomo proprio quando sua moglie deciderà di allontanarsi definitivamente da lui, chiedendogli una separazione definitiva e facendosi vedere liberamente con accanto Leonardo Arena.

La carriera di Debora Franchi

La Franchi è un volto noto della televisione. La donna, oltre ad essere una modella di successo, ha affiancato il noto attore italiano Stefano Accorsi nel recente spot pubblicitario della casa automobilistica Peugeot per il lancio della nuova 208. L'attrice, classe 1985, è originaria di Pordenone e attualmente risiede tra Firenze, Roma e Milano. Ha prestato il suo volto in numerosi altri spot pubblicitari quali: 'Prugne Sunsweet', 'Tuborg', 'Maserati', 'Penny Market", 'Lycia Persona', 'Nescafe', 'Breil', 'Peg Perego', 'Aperol Spritz', 'Saclà, emozionarsi di bontà', ' Bocconi' e tanti altri marchi di rilievo.