Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea Un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 9 al 13 marzo, saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Marina cercherà in ogni modo di aiutare Fabrizio, detenuto ingiustamente in carcere, a sconfiggere i propri demoni interiori. Tra Serena e Filippo arriverà la fine, mentre il giovane Del Bue si affaccerà alla carriera di giornalista. Per Alberto arriverà una nuova occasione che con il passare del tempo si rivelerà un vero e proprio incubo.

Serena prenderà una drastica decisione

Filippo, nonostante il periodo di crisi con sua moglie, deciderà di affidare a Cristiana il ruolo di skipper. Sarà proprio nello stesso periodo che la Cirillo prenderà una decisione definitiva in merito al suo rapporto col marito. Michele Saviani e il giovane Del Bue continueranno ad indagare sulla vita di Rosato e questa loro insistenza finirà per infastidire gli operai del pastificio. Marina intanto farà di tutto per aiutare Fabrizio a superare il difficile momento che sta attraversando.

Arianna invece si preparerà a partire per il Madagascar ma, proprio nel corso dei preparativi per la partenza, riceverà una visita del tutto inattesa.

La nuova carriera di Vittorio Del Bue

Marina, grazie al sostegno di Roberto, farà di tutto per aiutare Rosato a sconfiggere i fantasmi del suo passato che continuano a tormentarlo. Guido si mostrerà molto soddisfatto della carriera di Vittorio come giornalista ed insieme a Michele comincerà ad apprezzare notevolmente il cambiamento positivo di suo figlio.

Niko si ritroverà costretto a fare da tramite tra i coniugi Sartori che alla fine si mostreranno decisi a sostenere un confronto definitivo per decidere le sorti del loro matrimonio.

Leonardo si farà spazio accanto a Serena

Sartori prenderà in maniera negativa le decisioni di sua moglie in merito al loro rapporto e per questo motivo le tensioni tra loro non accenneranno a diminuire. Leonardo invece si farà sempre più spazio nella vita della donna.

Rosato comincerà a rassegnarsi all'idea di dover rimanere in carcere, ma la Giordano farà di tutto pur di non abbandonarlo. Guido, sempre più entusiasta della carriera giornalistica di suo figlio, finirà per compiere un passo falso.

Una nuova proposta per Alberto

Alberto, ormai in crisi per la svolta negativa che ha preso la sua vita, riceverà una inaspettata convocazione ad un colloquio di lavoro. Felice per questa notizia, ignorerà il reale motivo di questa convocazione. Leonardo continuerà a stare accanto alla Cirillo e tenterà di condizionarla per indurla a non dare peso alle parole di Sartori.

Vittorio, dopo una brutta parentesi con Saviani, deciderà di farsi affiancare da suo padre col solo obiettivo di trasferirsi nel seminterrato di Palazzo Palladini. Filippo, stupefatto e in stato shock dopo aver appreso che sua moglie vuole la separazione, le imporrà un ultimatum. Subito dopo la sua richiesta incontrerà Cristiana, mentre sua moglie deciderà di vedere Leo. Alberto, dopo l'incontro con Tregara, il boss del quartiere, ne uscirà provato sia emotivamente che fisicamente. Guido intanto cercherà di rimediare ai suoi errori e chiederà scusa a suo figlio.