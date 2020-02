Nella puntata di oggi, giovedì 27 febbraio, del trono over di Uomini e donne, continuerà la querelle tra Valentina M e Massimiliano: quest'ultimo, infatti, vorrebbe conoscere altre donne. Proseguirà al meglio la conoscenza tra Barbara e Michele e il nuovo cavaliere di Antonella avrà delle storie molto particolari da raccontare.

Uomini e Donne, anticipazioni: Valentina M piange al centro dello studio

Nella puntata di ieri, mercoledì 26 febbraio, Massimiliano ha espresso la sua volontà di "fare un passo indietro" con Valentina M.

Il gesto ha deluso nel profondo la dama toscana ed è stato fortemente criticato sia dal parterre femminile, che da quello maschile. Valentina Autiero per esempio, nella puntata odierna, le suggerirà di abbandonare tutto e lasciare il centro dello studio. Mentre Armando dirà a Massimiliano: "Valentina è una bella donna e ti sta dimostrando tanto: pensaci bene". La situazione sarà abbastanza pesante per la dama, che farà fatica a trattenere le lacrime.

Al centro dello studio si siederanno anche Barbara e Michele.

Quest'ultimo è arrivato per la dama mantovana, settimana scorsa, direttamente dalla Svizzera, luogo in cui lavora. La De Santi si lamenterà del fatto che il cavaliere non le abbia mai detto che gli piace, lui controbatterà dicendo: "Te l'ho sempre detto che sei bella".

Antonella, invece, sta uscendo con un nuovo cavaliere, che nella puntata di oggi porterà in studio delle storie "molto interessanti": come il fatto che dorme svestito e che in più possiede un costume da Batman.

La coppia ci riserverà altri particolari? L'appuntamento è per le 14:45 su Canale 5.