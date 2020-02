Ieri sera, venerdì 31 gennaio, in prime time su Rai 1 è andata in onda l'attesa finale de Il cantante mascherato, lo show rivelazione di questa stagione televisiva condotto da Milly Carlucci. Dopo settimane in cui sono stati dati svariati indizi sui possibili concorrenti che si celavano dietro le maschere, è giunto il momento di scoprirli tutti e di proclamare il vincitore assoluto di questa prima edizione di successo.

A trionfare è stata la maschera del coniglio, sotto la quale si celava il conduttore televisivo Teo Mammucari.

Si chiude Il cantante mascherato: il vincitore della prima edizione è Teo Mammucari

Nel dettaglio, infatti, la serata finale de Il cantante mascherato in onda ieri sera su Rai 1 ha visto trionfare la maschera del coniglio, la quale ha ottenuto il maggior numero di consensi sia da parte della giuria che da parte del pubblico social che segue la trasmissione. E così, a fine serata, la conduttrice dello show ha invitato il coniglio a 'smascherarsi': sotto si nascondeva il conduttore televisivo Teo Mammucari, che ha ringraziato tutti per la bellissima opportunità che gli è stata data in queste settimane.

Uno svelamento in parte atteso dal pubblico che ha seguito lo show della Carlucci, dato che il nome di Mammucari era stato fatto sia dalla giuria sia sul mondo social.

Ma nel corso della finalissima di ieri sera, 31 gennaio, c'è stato lo svelamento anche delle altre maschere che fino a quel momento non erano state ancora smascherate. E così, sotto quella dell'Angelo si celava il cantante Valerio Scanu, vincitore di una delle passate edizioni di Amici di Maria De Filippi e anche di un Festival di Sanremo.

Poi è stata la volta del Mastino Napoletano, una delle maschere più simpatiche di questa prima stagione dello show. Sotto le vesti del mastino si nascondeva il conduttore televisivo Alessandro Greco. Per quanto riguarda, invece, il personaggio del mostro, si è scoperto che all'interno della maschera c'era il cantante Fausto Leali.

Sotto la maschera del leone c'era Albano Carrisi

Grande attesa poi per lo svelamento della maschera del Leone, che ha tenuto banco per queste quattro settimane.

Tra i vari nomi erano stati fatti quelli di Adriano Pappalardo, Albano e Max Giusti. Alla fine sotto le vesti del leone si nascondeva l'ugola d'oro di Cellino San Marco, Albano Carrisi. E si chiude così la prima fortunata stagione de Il Cantante mascherato, che in queste settimane di messa in onda ha totalizzato una media di oltre quattro milioni di fedelissimi spettatori a puntata, pari ad uno share che ha toccato la soglia del 20%. Numeri positivi che fanno ben sperare in vista di una possibile seconda stagione del programma.