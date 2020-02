La prima edizione de Il Cantante mascherato è stata vinta da Teo Mammucari. Nelle ultime settimane si erano intensificati i rumors sul personaggio che si nascondeva dietro la maschera del Coniglio. In molti avevano puntato sul conduttore televisivo ed alla fine gli indizi sono stati confermati subito dopo la comunicazione del verdetto finale. Una vittoria per certi versi sorprendente visto che l’artista cinquantacinquenne ha messo in fila diversi big della musica italiana con Al Bano, il Leone, secondo classificato del talent show condotto da Milly Carlucci.

Sul terzo gradino del podio Alessandro Greco in versione ‘Mastino napoletano’.

Sull’esito finale dello show di Rai 1 pesa il risultato del televoto che ha ribaltato quello della giuria che aveva premiato il cantante di Cellino San Marco. Subito dopo la proclamazione Mammucari ha dedicato la vittoria alla figlia Julia ed ha dispensato parole al miele per Milly Carlucci. “Ho lavorato con Raffaella Carrà e Maria De Filippi ma mi mancava una grande signora della tv che ha avuto il coraggio di portare in tv un programma nuovo”.

Teo Mammucari indossava la maschera del Coniglio a Il Cantante mascherato

L’esito del televoto ha ribaltato il verdetto della giuria de Il Cantante Mascherato. Francesco Facchinetti, Ilenia Pastorelli, Guillermo Mariotto, Patty Pravo e Flavio Insinna avevano, infatti, premiato Al Bano, l’intramontabile Leone, di nome e di fatto, della musica italiana. I telespettatori hanno preferito il Coniglio, alias Teo Mammucari che, a differenza di molti protagonisti del talent show di Rai 1, non è un cantante professionista.

Aspetto quest’ultimo che il conduttore televisivo ha rimarcato subito dopo aver tolto la maschera: “Mi vergogno come un cane, ho battuto Orietta Berti, Arisa e Fausto Leali” - ha dichiarato l’artista romano che ha poi svelato un simpatico aneddoto su Albano Carrisi che dietro le quinte gli aveva chiesto di svelare la sua identità.

“Mi ha detto che ero l’unico che non era riuscito ad indovinare e per me è stato un bel complimento” - ha chiosato Mammucari che si è scusato anche con Valerio Scanu dopo aver ringraziato la figlia, per averlo spinto a partecipare al programma, e il maestro Saccà.

Il giudice di Tu si que vales elogia Milly Carlucci e fa chiarezza sul presunto flirt con Ilenia Pastorelli

Sul web non sono passati inosservati gli elogi di Mammucari, giudice di Tu si que vales, a Milly Carlucci, ‘rivale’ televisiva di Maria De Filippi con la quale non sono mancati in passato momenti di tensione. “Il programma l’ha vinto Milly perché ha avuto il coraggio di andare in America e portare un programma nuovo” - ha affermato il conduttore televisivo che ha poi fatto chiarezza anche sul presunto flirt con Ilenia Pastorelli, attrice e giudice de Il cantante mascherato.

“L’ho conosciuta dieci anni fa e ci ho provato come un deficiente” - ha riferito il cinquantacinquenne romano nel rispondere a Mariotto sottolineando che era certo che l’avrebbe riconosciuto subito.