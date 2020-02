Cresce l'attesa per la messa in onda del Festival di Sanremo 2020, in programma su Rai 1 dal 4 all'8 febbraio con la conduzione e direzione artistica di Amadeus. Tanti gli ospiti che saliranno sul palco dell'Ariston nel corso della settimana della kermesse musicale: la scaletta delle cinque puntate del 70esimo Festival si preannuncia particolarmente ricca. Tra le presenze fisse ci sarà quella del mattatore Fiorello, che dopo il successo di Viva RaiPlay interverrà regolarmente come 'amico del conduttore' del Festival e quella di Tiziano Ferro.

Sanremo, la scaletta delle cinque serate: ritorna Roberto Benigni

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla scaletta della prima serata di Sanremo 2020 in onda il 4 febbraio rivelano che le due donne che accompagneranno Amadeus saranno Diletta Leotta e la giornalista Rula Jebreal. Tra gli ospiti è confermata la presenza di parte del cast del film 'Gli anni più belli' di Gabriele Muccino con protagonisti Emma Marrone, Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart. Questa potrebbe essere anche la serata della storica reunion dei Ricchi e Poveri.

Per quanto riguarda la gara dei Big ci saranno le esibizioni dei primi 12 artisti.

Mercoledì 5 febbraio, invece, Amadeus sarà accompagnato sul palco dell'Ariston da Laura Chimenti, Emma D'Aquino e Sabrina Salerno. Tra gli invitati Paolo Palumbo e probabilmente ci saranno Albano e Romina Power, pronti a cantare un brano inedito che avrebbe scritto per loro Cristiano Malgioglio. Per la gara, invece, si esibiranno gli altri 12 Big in gara.

La terza serata in programma giovedì 6 febbraio, sarà decisamente ricca di ospiti. Le anticipazioni sul Festival di Sanremo rivelano che i 24 Big in gara si esibiranno con altrettanti artisti sulle note di un brano che ha segnato la storia della kermesse musicale. Tra gli ospiti è prevista la presenza del Premio Oscar Roberto Benigni, Mika, Lewis Capaldi e Massimo Ranieri che duetterà con Tiziano Ferro.

Ad affiancare il conduttore durante la serata, invece, ci saranno Georgina Rodriguez e Alketa Vejsiu.

Tra gli ospiti anche Dua Lipa, Biagio Antonacci e Gianna Nannini

Decisamente ricca anche la quarta serata di venerdì 7 febbraio, durante la quale Amadeus potrà contare sulla presenza al suo fianco di Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello. Tra gli ospiti annunciati: Dua Lipa, Gianna Nannini, Ghali e Johnny Dorelli. I 24 Big si esibiranno di nuovo con i loro brani inediti e poi ci sarà la proclamazione del vincitore della sezione Giovani.

Le anticipazioni sulla serata finale di sabato 8 febbraio del Festival di Sanremo 2020, invece, rivelano che Amadeus sarà affiancato da Mara Venier, Diletta Leotta, Sabrina Salerno e Francesca Sofia Novello.

Gli ospiti annunciati sono Biagio Antonacci, Christian De Sica, Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro e i Gente de Zona. A fine serata ci sarà la proclamazione del vincitore della 70esima edizione.