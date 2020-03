Importanti novità accadranno ad inizio mese ad Una Vita, la soap opera tra le più seguite in questo momento in Italia. Gli spoiler delle puntate, in programma dal 6 al 10 aprile su Canale 5, indicano che Lucia Alvarado e Telmo Martinez annunceranno a Celia e Felipe l'intenzione di convolare a nozze. Jimeno Batan, invece, perirà dopo essere caduto in una trappola, mentre Inigo riuscirà a salvare Flora Barbosa.

Una Vita, spoiler 6-11 aprile: Celia ossessionata da Milagros, Inigo salva Flora

Le trame della soap opera, in onda da lunedì 6 a venerdì 10 aprile 2020, rivelano che Telmo e Lucia decideranno di sposarsi dopo aver fatto l'amore in canonica.

Inoltre, Fra Bartolomé convincerà la coppia a versare i soldi dei Marchesi di Valmez in una fondazione benefica. Intanto, Felipe sarà molto arrabbiato con Celia troppo presa da prendersi cura di Milagros. La donna, infatti, dimostrerà un'ossessione sempre più crescente per la figlia della defunta Trini. Inigo, invece, rifiuterà l'aiuto economico offerto da Rosina, tanto da ipotecare La Deliciosa per pagare gli aguzzini di sua sorella Flora. Andres, a questo punto, libererà la ragazza, una volta entrato in possesso della somma del riscatto.

Lucia e Telmo comunicano a Felipe e Celia che vogliono sposarsi

Stando alle anticipazioni di Una vita, rivelano che Servante si metterà alla ricerca dei due innamorati protagonisti di una lettera, che ha trovato all'interno di un baule. Inoltre, Fabiana darà il suo contributo alle indagini rivelando di sapere, dove abita la madre di Salvadora. Lucia e Telmo, invece, comunicheranno a Felipe e Celia l'intenzione di diventare marito e moglie.

Qui, l'Alvarez Hermoso dimostrerà di essere molto felice, mentre la moglie apparirà molto fredda, in quanto ossessionata dalla piccola Milagros. Servante, invece, scoprirà la vera identità di Salvadora mentre l'Alvarado accetterà di dare la procura legale al fidanzato, sebbene pretenda che debba aiutare i più poveri di Madrid. Intanto, i telespettatori scopriranno che Fra Bartolomé non è una persona di sani principi, come tenta di apparire.

Jimeno muore a causa di una trappola di Samuel

Gli ultimi spoiler di Una Vita, narrano che Samuel organizzerà un piano per uscire dal ricatto di Jimeno. L'Alday, infatti, gli tenterà un tranello, dove quest'ultimo perderà misteriosamente la vita. In questo frangente, il giovane fingerà di essere sorpreso per la morte di Batan davanti all'ex fidanzata. Inoltre, farà credere al commissario Mendez che il delinquente si sia suicidato dopo aver confessato le malefatte ad un suo superiore. Tito, invece, dimostrerà di essere molto goffo dietro il bancone della cioccolateria, sebbene Inigo gli conceda altro tempo per imparare il mestiere.

Infine, Samuel avvertirà Lucia che Telmo finirà per deluderla.