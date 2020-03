Lucia Alvarado e Telmo Martinez saranno i protagonisti assoluti dei prossimi appuntamenti di Una vita, la soap opera di punta delle reti Mediaset. Le trame delle nuove puntate, andate in onda a marzo 2019 in Spagna e tra qualche settimana su Canale 5, rivelano che la cugina di Celia confesserà di amare ancora l'ex fidanzato dopo avergli svelato la verità su Mateo.

Una Vita spoiler: Telmo sospetta che Mateo sia suo figlio

Gli spoiler delle soap opera spagnola, svelano che i telespettatori assisteranno ad un salto temporale di dieci anni, quando ad Acacias 38 ricomparirà Lucia insieme a suo marito ed al figlio.

A tal proposito, Telmo avvertirà uno strano legame con Mateo, tanto da sospettare che sia sua figlio.

Tutto avrà inizio quando l'ex sacerdote farà ritorno ad Acacias 38 dopo la confessione di Fra Bartolomé in punto di morte. In questo frangente, quest'ultimo aveva confessato di aver aiutato il priore Espineira ad impossessarsi della fortuna dei Marchesi di Valmez. Per questo motivo, Martinez avrà intenzione di dimostrare la sua estraneità nel furto all'Alvarado. Qui, l'uomo comincerà ad avere dei dubbi sul figlio avuto dall'ex fidanzata con Eduardo Torralba, quando scoprirà che è nato ad ottobre di nove anni e mezzo prima.

Di conseguenza, Telmo inizierà a credere di essere il padre di Mateo, visto che avevano ceduto alla passione nove mesi prima la sua nascita.

Lucia rivela ad Ursula la verità sul figlio

Stando alle trame di Una Vita, in onda nelle prossime settimane su Canale 5, si evince che Lucia cercherà di depistare i sospetti di Telmo, per poi raccontare tutta la verità ad Ursula, diventata nel frattempo l'istitutrice del bambino.

Poi, la Dicenta racconterà all'ex sacerdote che il bambino era nato di sette mesi, motivo per il quale non poteva essere figlio suo. Peccato che la bugia non sia creduta da Martinez, che fingerà di lasciare Acacias 38 per organizzare un suo piano. L'uomo, infatti, si recherà al sanatorio, dove l'Alvarado e Eduardo si erano conosciuti. Qui, scoprirà che la ragazza era già in attesa di un figlio, quando aveva incontrato Torralba.

Per questo motivo, si convincerà di essere il padre di Mateo.

Lucia confessa a Telmo di amarlo ancora e fanno l'amore

Le ultime anticipazioni di Una Vita, raccontano che Martinez, una volta tornato nel quartiere, metterà con le spalle al muro l'ex fidanzata, che non potrà fare a meno di raccontarle tutta la verità. Nel dettaglio, Telmo scoprirà che Lucia si era sposata con Eduardo solo per dare un cognome a suo figlio. Poi, la donna sottolineerà che Torralba aveva sempre saputo di non essere il padre biologico. In questo frangente, l'Alvarado confesserà all'ex di non averlo mai dimenticato, tanto da non sopportare più la vicinanza del marito, nonostante gli sia profondamente grata per essersi presa cura di Mateo.

Inoltre, Lucia esprimerà il desiderio di ricongiungersi con Telmo, tanto da lasciarsi andare alla passione. Ma ecco che Ursula rimprovererà i due di aver intrapreso una pericolosa relazione extraconiugale, mentre Eduardo comincerà a spiare le mosse della sua consorte.