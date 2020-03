Una vita continuerà a tenere compagnia ai suoi fedeli telespettatori con le sue storie ricche di colpi di scena. Le trame inerenti alle puntate in onda dal 5 al 10 aprile, rivelano che Samuel per liberarsi dal giogo di Jimeno Batan gli tenderà un tranello e l'uomo verrà misteriosamente ucciso. Nel frattempo, Telmo e Lucia dopo aver fatto l’amore per la prima volta decideranno di sposarsi, mentre Flora verrà liberata da Andres dopo che Inigo avrà pagato. Infine, padre Bartolomé inizierà a mostrarsi per ciò che è realmente, mentre Samuel dirà a Lucia che Telmo la deluderà.

Una Vita, spoiler al 10 aprile: Andres rilascia Flora

Le trame Una Vita dal 5 al 10 aprile, rivelano che Telmo e Lucia dopo aver trascorso la loro prima notte di passione, per non vivere nel peccato decideranno di convolare a nozze. Inoltre, spronati da padre Bartolomé, i due avvieranno la Fondazione benefica alla quale destinare l'immenso patrimonio dei Valmez. Nel frattempo, Celia sarà sempre più ossessionata da Milagros e Felipe quindi non prenderà affatto bene l'atteggiamento della consorte. Poco dopo, Inigo rifiuterà l'aiuto di Rosina e per salvare sua sorella Flora ipotecherà La Deliciosa.

Il giovane, agendo in tal modo riuscirà ad ottenere il denaro necessario e pagherà il riscatto ad Andres, il quale rilascerà Flora. Intanto, Servante continuerà a cercare i due innamorati protagonisti della lettera che ha trovato nel piccolo cofanetto. Ad un certo punto, le sue indagini subiranno una svolta quando Fabiana scoprirà dove potrebbe vivere la madre di Salvadora.

Una Vita anticipazioni: Jimeno Batan viene trovato morto

Gli spoiler Una Vita dal 5 al 10 aprile, ci dicono che Telmo e Lucia annunceranno a Celia e Felipe che presto diventeranno marito e moglie. L'avvocato farà i salti di gioia per la bella notizia e spronerà la consorte ad aiutare la parente a preparare nel migliore dei modi l'evento. Lei, però, ha in mente soltanto una cosa, ovvero che i Palacios non sanno prendersi cura di Milagros.

Nel frattempo, Samuel non sapendo più cosa fare per liberarsi dal giogo di Jimeno Batan approfitterà di una particolare situazione per tendergli un tranello. L’uomo poco dopo verrà misteriosamente ucciso prima di poter ricevere la confessione. L'Alday che in quel momento si trovava in compagnia di Lucia, farà finta di essere sorpreso per l'accaduto. Più tardi, Servante scoprirà l'identità di Salvadora. Intanto, Lucia deciderà di affidare a Telmo la gestione della loro fondazione nonostante l'uomo si mostrerà piuttosto perplesso. In tutto ciò, padre Bartolomé inizierà a mostrare presto la sua vera natura.

Una Vita: Samuel dice a Lucia che Telmo la deluderà

Nei prossimi episodi di Una Vita, vedremo Samuel utilizzare un abile stratagemma per convincere Mendez che Jimeno Batan è stato uccido a causa di Telmo, il quale voleva portare a galla tutte le malefatte compiute dall'uomo e che gli aveva confessato. Poche ore dopo, tutti i giornali riporteranno la notizia e ciò genererà un nuovo scandalo a Calle Acacias. Nel frattempo, Tito volendo ripagare i Barbosa per i debiti contratti a causa sua, deciderà di fare il cameriere a La Deliciosa a titolo gratuito, ma a causa della sua goffaggine, inizialmente non farà altro che fare guai.

Tuttavia, Flora convincerà Inigo a dare altro tempo al giovane ex pugile. Intanto, Samuel parlerà con Lucia e le dirà che prima o poi Telmo le darà una grossa delusione mostrandosi per ciò che è realmente. Per quale motivo l'Alday parlerà in tal modo alla giovane Alvarado? Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi della storyline in corso per scoprirlo.