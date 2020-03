Adriana Volpe ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip ieri sera, 19 marzo. La donna, in lacrime, ha preferito non spiegare il motivo della sua decisione, ma più tardi, Alfonso Signorini ha svelato il motivo in diretta. Un parente di Adriana Volpe sta male e lei ha preferito stare vicino alla famiglia in questo periodo difficile.

La Volpe in lacrime ha salutato i suoi compagni: "Andrà tutto bene"

Al Grande Fratello Vip sono state ore di angoscia ieri sera, quando uno dei concorrenti ha deciso di abbandonare la casa.

Si tratta di Adriana Volpe, che è stata chiamata nel confessionale. Lasciando i suoi compagni sconvolti, la conduttrice televisiva ha comunicato loro, in lacrime, di voler lasciare il gioco dopo averli riuniti tutti in giardino. Gli altri inquilini, presi dalla preoccupazione, hanno chiesto spiegazioni, ma la donna ha preferito limitarsi a salutarli in fretta, dicendo che doveva andare via. "Andrà tutto bene" ha detto loro, aggiungendo che il suo ruolo di mamma e moglie la chiamava a ritornare a casa.

In casa tutti si sono domandati il perché di una scelta così drastica. Antonella Elia è scoppiata a piangere, così come Paolo Ciavarro, mentre altri hanno provato a fare delle ipotesi. Licia ha affermato che secondo lei si era aggravato un parente che stava poco bene. Paola Di Benedetto, presa dalla paura ha chiesto di uscire: "Che restiamo a fare qui noi?". Il clima in casa è diventato molto pesante, perché i concorrenti, in questo momento difficile, non possono fare a meno di pensare ai loro familiari che si trovano fuori e più volte hanno preso in considerazione la possibilità di uscire.

Alfonso Signorini ha spiegato il motivo: un parente di Adriana sta male da 15 giorni

I dubbi dei Vip sono stati successivamente chiariti da Alfonso Signorini che ha spiegato il vero motivo che ha spinto Adriana Volpe ad uscire dalla casa del Grande Fratello. "Il programma perde una grande protagonista", ha esordito il presentatore del Reality Show. Signorini ha affermato che un parente di Adriana sta male già da 15 giorni.

In questo periodo, la conduttrice è stata tranquillizzata e aggiornata sulle sue condizioni di salute, ma ieri la concorrente non si è sentita di andare avanti. Adriana Volpe ha scelto di stare accanto alla sua famiglia in un momento così difficile. Da giorni la concorrente si mostrava indecisa sulla sua permanenza in casa, ma probabilmente ieri ha ricevuto un aggiornamento che l'ha fatta preoccupare maggiormente.

Alfonso Signorini, visibilmente dispiaciuto e triste per la situazione, ha concluso dicendo che in questo periodo, purtroppo, "si sta parlando solo di una malattia".