La serie televisiva spagnola La Casa di Carta, trasmessa in patria su Antena 3 e poi acquisita da Netflix, è divenuta negli ultimi anni un vero e proprio cult in tutto il mondo: tra pochi giorni, esattamente il 3 aprile prossimo, tornerà con i nuovi episodi della quarta stagione, con l'approssimarsi della data che contribuisce a creare non poca suspense nei fan. A rendere il quadro ancor più interessante è l'interprete di Nairobi, Alba Flores, che ha rilasciato un'intervista alla testata spagnola Vertele: 'L'inizio lascerà tutti a bocca aperta'.

Alba Flores su La casa di carta 4: "I nuovi episodi saranno sorprendenti"

Alba Flores ha risposto alle ovvie domande postegli su La casa di carta 4, soprattutto riguardanti il destino del suo personaggio. L'attrice interpreta Nairobi, ferita gravemente alla fine della terza parte e sospesa tra la vita e la morte. Da mesi il pubblico si chiede cosa accadrà alla ladra che, secondo la Flores, è amata dal pubblico perchè ha dei valori come il rispetto per la gente e per il lavoro. Stando attenta a non rivelare troppe anticipazioni sulla sorte della criminale, la Flores ha comunque dichiarato che gli otto episodi inediti saranno 'sorprendenti' e che gli autori hanno preso decisioni 'rischiose' per tutti i personaggi.

La Flores si augura ad ogni modo che le scelte controverse fatte dagli sceneggiatori saranno apprezzate dal pubblico. Per sapere se sarà così bisognerà attendere i nuovi episodi de La casa di carta 4 in arrivo sulla piattaforma Netflix il 3 aprile.

Cosa attende il pubblico ne La casa di carta 4: un inizio nel segno del 'caos'

Come è stato già anticipato da mesi La casa di carta 4 inizierà 'nel caos' poichè ripartirà dalle drammatiche vicende rimaste in sospeso alla fine della terza stagione che hanno visto i personaggi in grande difficoltà.

Nel trailer diffuso da Netflix sono state mostrate alcune scene importanti: il Professore pensa che Lisbona sia stata giustiziata mentre all'interno della banca Tokyo e Rio fanno saltare in aria un carro armato. Tutto ciò avviene mentre Nairobi lotta tra la vita e la morte. Nel frattempo Raquel, in realtà ancora viva, viene ricattata dall'ispettrice Sierra che la mette di fronte ad una scelta: collaborare con la polizia o essere condannata a trent'anni di carcere.

In tutto questo caos sarà come sempre il Professore a dover gestire la situazione per la salvezza della banda che dovrà fronteggiare anche un nemico all'interno della banca.