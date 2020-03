Con un lungo messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram, Valentin Dumitru ha confermato la storia d'amore che ha avuto con la ballerina di Amici Francesca Tocca. Dopo aver raccontato per filo e per segno tutti i passaggi di questo chiacchierato rapporto sentimentale, il ballerino ha precisato di aver fatto un passo indietro perché la famiglia per lui è la cosa più importante in assoluto.

Valentin racconta l'inizio della storia con la collega di Amici

Dopo essere stato cacciato da Maria De Filippi dal serale di Amici, Valentin è finito al centro del Gossip per una relazione segreta con Francesca Tocca, collega di latino-americano sposata da tanti anni con Raimondo Todaro (i due hanno anche una figlia).

Con un lungo messaggio sul suo profilo Instagram, il ballerino romeno ha finalmente chiarito come è nato l'idillio con la danzatrice e cosa è successo tra loro una volta che le telecamere di Canale 5 si sono spente.

"Ho ricevuto tanti messaggi in cui mi dicono che ho rovinato una famiglia, che per me è la cosa più importante. Non potrei mai fare una cosa del genere", ha esordito il ragazzo nel suo sfogo su Instagram. "Io e Francesca ci siamo conosciuti a ottobre 2019 ad Amici. Quando sono andato in Romania per le vacanze di Natale, lei mi ha scritto per farmi gli auguri e da lì abbiamo iniziato a sentirci".

Amore nel backstage di Amici tra un allievo e una professionista

Il racconto di Valentin prosegue con queste parole: "Lei mi diceva che le mancavo tanto e non solo come ballerino". L'ex allievo di Amici ha aggiunto che anche lui sentiva la stessa emozione per la Tocca, che lo aveva sempre rassicurato sul fatto che il matrimonio con Raimondo Todaro fosse finito già nel mese di ottobre. "Quando sono tornato in Italia, a gennaio, ci siamo visti nei weekend tutte le volte che potevamo.

Tra noi è nato un sentimento molto forte", ha continuato il ballerino su Instagram. La confidenza che molti hanno notato tra i due danzatori nei video che sono circolati in rete dopo la sua squalifica dal talent-show dunque era giustificata dal rapporto sentimentale che intrattenevano lontano dai riflettori.

Valentin chiude con Francesca dopo la fine del percorso ad Amici

Il forte sentimento che è nato tra Valentin e Francesca nella sala prove di Amici però non è riuscito a superare l'impatto con la realtà esterna: è stato lo stesso Dumitru infatti a informare i curiosi che tra lui e la Tocca è già tutto finito: "Ho riflettuto tanto e sono arrivato alla conclusione che la cosa che conta di più è la famiglia, perciò faccio un passo indietro".

"Chiedo scusa se mi sono innamorato di una donna sposata. Anche se soffriremo e saremo giudicati da tanti, credo che questa sia la cosa migliore da fare", ha concluso su Instagram l'ex allievo della scuola.

Francesca Tocca non si è ancora espressa in merito ai nuovi gossip che sono circolati sul suo conto: alcuni giorni fa però la donna non ha esitato nell'apprezzare con dolci commenti e "cuoricini" le foto che pubblicava il rumeno su InstagraM, segno che il suo coinvolgimento era reale e forse non avrebbe mai voluto che finisse così.