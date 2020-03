Cosa c'è dietro alla sfuriata che Maria De Filippi ha avuto ieri sera contro Valentin ad Amici? Se in diretta tv sono stati tirati in ballo gli atteggiamenti irrispettosi che il ragazzo avrebbe avuto con l'insegnante Natalia Titova, sul web è un'altra la teoria che circola: pare che la conduttrice del talent-show non veda di buon occhio il presunto flirt che il ballerino avrebbe da tempo con la professionista Francesca Tocca. Il marito di quest'ultima, Raimondo Todaro, ha usato Instagram pare per lanciare una frecciatina al suo "rivale" in amore.

Lite ad Amici tra Maria e l'allievo Valentin

La puntata del serale di Amici che è andata in onda ieri, venerdì 13 marzo, sarà ricordata soprattutto per le liti che Maria De Filippi ha avuto in diretta prima con Alessandra Celentano e poi con Valentin. Prima che la lunga diretta si concludesse, infatti, la presentatrice ha dovuto far fronte all'ennesima presa di posizione di uno degli allievi: dopo Javier, anche il ballerino di latino-americano ha detto di volersi ritirare dalla gara per diversi motivi.

"Io la sfida con Jacopo la faccio ma, anche se la vinco, vado via perché qui ci focalizziamo su cose che non mi riguardano e io non posso esprimermi al massimo", ha detto il giovane. Queste parole hanno fatto arrabbiare la presentatrice che ha, immediatamente, consigliato al talento di andare via subito se pensa che Amici non sia il posto giusto per lui.

"Adesso basta. Lui ci tiene a rimanere, è sempre rispettoso e a me sta benissimo che rimanga.

Tu, invece, sai bene cosa fai e non farmi entrare nei dettagli", ha tuonato la padrona di casa con un tono di voce palesemente alterato.

Riferimenti al gossip nello studio di Amici

Nell'ascoltare le accuse che Maria De Filippi gli stava rivolgendo in diretta tv, Valentin ha immediatamente ribattuto: "Ora stiamo entrano in altri discorsi che non c'entrano". La conduttrice di Amici, però, ha subito fatto un passo indietro ed ha precisato che gli atteggiamenti irrispettosi ai quali si stava riferendo erano quelli che il ragazzo avrebbe avuto nei confronti dell'insegnante Natalia Titova in sala prove.

"No, non sto parlando di quello che pensi tu. Non mi appartiene e non lo farei mai. Mi sto riferendo alla tua maestra, che correggi spesso a lezione. Pensi di essere più bravo di lei? Ognuno deve stare al proprio posto", ha replicato la padrona di casa.

Anche se i diretti interessati non sono scesi nei particolari, è parere di tanti che l'oggetto del contendere fosse il presunto flirt che il giovane avrebbe da mesi con una professionista del cast: Francesca Tocca. È da un po' che anche le riviste di Gossip sostengono che la danzatrice di latino-americano avrebbe messo in crisi il suo matrimonio con Raimondo Todaro per seguire la passione che sarebbe nata con Valentin in sala prove.

Presunta frecciatina di Todaro al ballerino di Amici

Ad alimentare il sospetto che Maria De Filippi abbia attaccato Valentin anche per la relazione che avrebbe oppure avrebbe avuto con Francesca dietro le quinte di Amici, è una storia che Raimondo Todaro ha pubblicato su Instagram proprio mentre su Canale 5 andava in onda l'acceso confronto tra l'allievo e la conduttrice.

"La diretta non è per tutti", ha scritto il ballerino siciliano sui social network mentre in tv si consumava una sfuriata senza precedenti della presentatrice verso uno dei ragazzi che avrebbe mancato di rispetto ad alcuni membri del cast del talent-show.

I gossip sulla passione che sarebbe nata tra Valentin e la Tocca, però, non sono ancora stati confermati né dai diretti interessati, né dal maestro di Ballando con le Stelle che, sempre secondo voci di corridoio, si sarebbe allontanato dalla moglie anche sui social.