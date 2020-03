È una Maria De Filippi molto agitata quella che il pubblico di 'Canale 5' ha visto ieri sera: durante la terza puntata serale di Amici, infatti, la presentatrice ha avuto delle reazioni molto forti nei confronti degli allievi che - secondo lei - stavano assumendo atteggiamenti irrispettosi. Dopo aver discusso animatamente con Alessandra Celentano sull'uscita temporanea dallo studio di Javier, la padrona di casa se l'è presa con Valentin: il ballerino di latino-americano è stato invitato a lasciare lo studio dopo una serie di proteste e comportamenti di superiorità nel backstage.

Maria De Filippi 'infiamma' il serale di Amici

Ieri, venerdì 13 marzo, è stata registrata molta tensione degli studi di Amici: persino la sempre pacata Maria De Filippi si è lasciata andare a reazioni forti sia nei confronti di alcuni professori sia in quelli di alcuni allievi. La prima sfuriata che ha avuto la conduttrice in diretta, è quella contro Alessandra Celentano: quando il ballerino Javier si è rifugiato dietro le quinte in preda all'ira, c'è stato chi gli ha dato ragione e chi torto.

Mentre la presentatrice provava a far riflettere il ragazzo su quanto siano rispettabili le opinioni dei tre componenti della giuria di qualità (che alla sua esibizione di classico avevano preferito per l'ennesima volta quella di Nicolai), la bionda maestra ha preso parola per supportare il giovane: "Ha ragione, doveva vincere lui perché ha ballato molto meglio".

Sentendo questa difesa da parte della sua insegnante, il danzatore si è fatto coraggio ed è andato via con l'intenzione di uscire dalla gara. È a questo punto che la padrona di casa ha iniziato ad alzare la voce contro la prof: "Non puoi fomentare un ragazzo che in piena crisi di nervi. Lui doveva parlare con Giuliano Peparini, che stima, che l'avrebbe calmato". Le due si sono rese protagoniste di un acceso botta e risposta che è durato un bel po': Maria ha portato avanti le sue ragioni, la Celentano non ha indietreggiato di un passo confermando che, secondo lei, i giurati sono tutti incompetenti sulla danza e non possono votare.

La De Filippi perde le staffe con Javier e Valentin ad Amici

A più di cinque minuti di distanza dalla sua uscita dallo studio, Javier è stato convinto da qualcuno nel backstage a tornare per ascoltare quello che Peparini e Maria volevano dirgli. A metà serata, dunque, il pubblico di Amici ha assistito ad un'opera di convincimento che soprattutto il direttore artistico del serale ha fatto per far sì che il ballerino restasse e continuasse a gareggiare.

La De Filippi ha supportato Giuliano nel suo discorso, mentre ha stroncato il tono drastico che Alessandra Celentano usa sempre: sebbene i due abbiano espresso lo stesso concetto (ovvero che il cubano meritava più di Nicolai di vincere la sfida in questione), è stato il modo di esprimersi a fare la differenza agli occhi della conduttrice.

Quando Javier è tornato al suo posto, la puntata è proseguita normalmente fino al momento in cui gli allievi a rischio eliminazione si sono esibiti davanti alla giuria, chiamata a decidere chi escludere dalla gara. A contendersi l'ultimo pass disponibile per la quarta diretta, erano Jacopo e Valentin.

Valentin lascia Amici tra le polemiche

Prima che iniziasse l'ultimo confronto decisivo della serata Valentin ha preso parola ed ha spiegato che, anche se avesse vinto contro Jacopo, si sarebbe ritirato dalla gara. È ascoltando queste parole che Maria De Filippi ha perso di nuovo le staffe ed ha detto al ragazzo: "Perché fai la sfida allora? Se vuoi andartene, vai via prima. Adesso basta. Lui ci tiene a rimanere, è rispettoso e sempre puntuale e a me sta benissimo che resti lui".

La presentatrice ha anche elencato gli atteggiamenti a suo parere irrispettosi che il danzatore avrebbe assunto costantemente soprattutto nei confronti della sua insegnante Natalia Titova: "Pensi di essere più bravo di lei?

La correggi spesso a lezione, ma ognuno deve stare al suo posto".

Dopo aver tentato di ribattere invano alle accuse della padrona di casa, Valentin ha lasciato lo studio tra lo sgomento generale, diventando di fatto l'eliminato della serata senza nemmeno gareggiare.