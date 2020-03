Andrea Iannone in questi giorni di "quarantena" forzata ha deciso di interagire con i follower attraverso i suoi canali social. Il pilota della MotoGp ha affrontato l'argomento relativo all'emergenza sanitaria che sta vivendo il mondo, ma non solo: secondo alcuni, avrebbe lanciato una frecciatina all'ex fidanzata Giulia De Lellis.

Come ormai è noto, Andrea e Giulia si sono lasciati. Stando ad alcune indiscrezioni fornite dal settimanale Oggi, la coppia sarebbe scoppiata, perché l'influencer romana non avrebbe sostenuto abbastanza il suo compagno.

Lo sfogo di Andrea Iannone

Andrea Iannone ha fatto il punto sul momento delicato che sta vivendo il mondo intero. Secondo lo sportivo, alla fine vivere un momento di difficoltà è una fortuna: "Ci mette in condizione di capire il nostro valore e la forza che abbiamo". Inoltre, il pilota abruzzese, grazie anche alla vicinanza della sua famiglia, ha affermato: "Al momento sto bene".

Durante la chiacchierata, un utente ha chiesto al pilota se per lui fosse più importante l'amore o i soldi. Iannone, senza troppi giri di parole, ha rivelato che i soldi, se non sono guadagnati con i sacrifici e non possono essere spesi con le persone che si amano, sono inutili.

Dunque, secondo Andrea, il segreto per conciliare l'amore e il denaro è trovare la persona giusta con la quale condividere tutto.

Secondo alcuni utenti Andrea Iannone avrebbe lanciato una frecciatina alla sua ex fidanzata Giulia De Lellis. Il pilota, parlando dell'amore in generale, ha dichiarato: "L'amore vero arriva al momento giusto e se non è arrivato, non è il momento giusto". tuttavia, in un secondo momento il 30enne ha ammesso che nella vita non bisogna mai avere rimpianti.

Giulia e Andrea Damante: un nuovo indizio li 'incastrerebbe'

In queste ore sul web non si fa altro che parlare di un presunto ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. In seguito alle numerose indiscrezioni riportate in vari portali dedicati al Gossip, si aggiungerebbero le segnalazioni di Deianira Marzano e Gabriele Parpiglia.

In queste ore inoltre, sui social sarebbe spuntato un altro indizio che incriminerebbe i 'Demellis' in merito ad una presunta quarantena "scontata" insieme a Pomezia.

Scendendo nel dettaglio, il fratello di Giulia De Lellis avrebbe pubblicato uno scatto su Instagram in cui compare un'edera. La stessa pianta sarebbe apparsa in una foto postata qualche giorno fa dal deejay veronese. Dunque, si potrebbe supporre che i due siano sotto lo stesso tetto.

A questo punto, non resta che attendere una conferma o una smentita da parte dei due diretti interessati che, probabilmente, arriverà.