La quarantena causata dall'emergenza sanitaria in atto in Italia e nel mondo ha coinvolto anche numerosi personaggi famosi. Nella giornata di mercoledì 18 marzo, Giulia De Lellis, certamente fra questi, ha deciso di interagire con i suoi follower in diretta IG. Durante la chiacchierata con la propria beniamina, molti utenti hanno cercato di indagare la bella influencer in quali rapporti sia rimasta con i suoi ex più famosi come Andrea Damante e Andrea Iannone. Giulia ha approfittato del momento per rispondere alla provocazione lanciata dallo stesso Iannone qualche giorno fa, sottolineando che non sta scrivendo nessun libro.

Per chi non chi avesse seguito la vicenda, ricordiamo che Giulia De Lellis e Andrea Iannone hanno deciso di interrompere la loro relazione. In seguito alle numerose voci, tramite un messaggio pubblicato su Instagram, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha confermato il momento sentimentale delicato.

Giulia e Andrea Damante: l'influencer fa sognare i fan

Da qualche settimana Giulia De Lellis è tornata single. Alcuni utenti hanno addebitato la fine della relazione con il pilota della MotoGp ad un presunto ritorno di fiamma con Andrea Damante.

Nel corso della diretta con i fan, Giulia ha così deciso di rispondere a tutte le domande degli utenti, comprese quelle sulla liaison con l'ex tronista di Uomini e Donne. Parlando del libro “Le corna stanno bene su tutte”, Giulia senza nominare il Damante ha affermato in modo ironico: “Un ragazzo che non so se conoscete. Questo ragazzo che nel libro non nomino mai, ma che molti hanno collegato”.

Durante la diretta, un utente ha fatto notare all'influencer che quando si parla del deejay veronese, spesso cerca di glissare alle varie domande.

Questa volta la diretta interessata ha deciso di rispondere: prima ha sfoderato un bel sorriso, poi ha fatto chiarezza su un presunto ritorno di fiamma.

La De Lellis senza troppi giri di parole ha ammesso di essere rimasta in buoni rapporti con Andrea Damante, poi ha aggiunto: “State sempre lì a inciuciare? State sereni, state tranquilli”. Inoltre Giulia ha rivelato che tutt'ora sente il suo ex. Vista la reazione sorprendente della giovane, un follower ha fatto notare che l'influencer ha cambiato l'espressione del volto in modo positivo parlando proprio di Damante.

A quest'ultima affermazione, l'ex corteggiatrice del dating-show di Canale 5 ha preferito non replicare.

La replica della De Lellis ad Andrea Iannone

Archiviato il capitolo legato ad Andrea Damante, Giulia De Lellis ha risposto alle domande su Andrea Iannone. Nelle scorse ore il pilota della MotoGP ha lanciato una frecciatina alla sua ex, alludendo al fatto che stesse scrivendo un nuovo libro. In merito a quanto riferito dal pilota abruzzese, Giulia De Lellis ha precisato che per ora non sta scrivendo nessun nuovo libro.

Durante la diretta Giulia De Lellis ha precisato inoltre di essere rimasta in ottimi rapporto anche con Andrea Iannone.

L'influencer originaria di Pomezia, si è detta convinta che non serve a nulla portare rancore alle persone. Al contrario Giulia è convinta che anche l'odio e le incomprensioni siano un sentimento: "A me quell’astio dopo che due persone sono state insieme non mi piace proprio”.