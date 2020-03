Annika Noelle è sicuramente uno dei personaggi più conosciuti della soap opera 'Beautiful': l'attrice interpreta dal 2018 la bella Hope Logan. In una intervista rilasciata ad un noto settimanale dalla ragazza di 33 anni di Boston, si evincono le sue difficoltà ai tempi della scuola e gli episodi di bullismo che ha dovuto subire dai suoi compagni. "E' stato un periodo difficile" ha sentenziato la ragazza.

Il bullismo ai danni di Annika Noelle, la Hope di 'Beautiful'

Annika Noelle, che interpreta il ruolo di Hope Logan, è stata vessata e bullizzata ripetutamente dai suoi compagni di scuola.

La 33enne di Boston ha rivelato in una intervista di essere stata costantemente presa in giro: il motivo era da ricercare nel fatto che da bambina portava l'apparecchio per i denti e gli occhiali: "E' stato un periodo difficile", ha raccontato Annika. La Noelle è divenuta famosa grazie alla sua interpretazione di Hope in 'Beautiful' e quello che ha subito da ragazza l'ha resa sicuramente più forte e consapevole. La sua notorietà l'ha portata però ad avere a che fare con alcuni haters.

Annika e gli haters

Annika Noelle durante l'intervista ha confermato di essere uscita molto più forte dall'esperienza difficile di bullismo ed è diventata molto più sicura di se stessa. L'attrice ha affermato di non far più caso al proprio aspetto fisico e di accettarsi esattamente come è: "Non mi angoscio più per l'aspetto fisico". La Noelle ha affermato di piacersi anche se in alcuni momenti appare più magra e in altri più formosa: l'importante - ha sintetizzato - è stare bene di salute.

Annika ha ammesso di sfruttare molto i social perché lo ritiene un efficace mezzo di comunicazione soprattutto per coloro che non sono vicini, anche se precisa: "Non sempre arrivano commenti positivi". L'attrice infatti, ha rivelato che molte volte è rimasta realmente delusa e ferita a causa di alcuni commenti molto cattivi nei suoi riguardi: tuttavia, ha trovato appoggio in due colleghe-attrici di 'Beautiful', che le sono state particolarmente vicine.

Il rapporto speciale con Steffy e Brooke di Beautiful

Annika Noelle ha ammesso di usare molto i social network ma di essere stata anche male per commenti parecchio negativi da parte di alcuni utenti. Ha trovato però conforto e sostegno in Jacqueline Macinnes Wood, che veste i panni di Steffy e in Katherine Kelly Lang che interpreta Brooke. Ha confidato a tal proposito di essere stata aiutata dalle due colleghe e di aver seguito i loro suggerimenti: non si è più fatta influenzare dai commenti poco carini e ha proseguito il suo bel percorso. Annika ha ammesso anche di andare molto d'accordo con altri componenti del cast: su tutti John McCook, nei panni di Eric, Scott Clifton, che interpreta Liam e Thorsten Kaye che è Ridge.