È finita la storia d’amore tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. La conferma è arrivata dai due cantanti con una dichiarazione congiunta su Instagram: “Non stiamo più insieme da un po’. Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti!”

La fine della storia d'amore fra Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio

La relazione fra Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio è iniziata nel 2005 ed è stata ufficializzata nel 2006. Il loro rapporto stava procedendo da un po' di tempo tra altri e bassi. Il Gossip e le voci di una crisi fra i due si erano fatte sempre più insistenti, soprattutto nelle ultime settimane e, proprio poco fa, è arrivata la conferma.

Attraverso i loro profili social, la coppia ha pubblicato un post congiunto in cui, con una storia Instagram, hanno annunciato ai loro fan, la fine della loro storia d'amore. Nel messaggio comune hanno parlato del figlio Andrea, avuto nel 2010.

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio ci tengono a far sapere che li legherà per sempre il loro adorato bambino, perché anche se le loro strade si divideranno, cammineranno sempre accanto per il bene di Andrea.

La storia d'amore fra Anna e Gigi

Anna Tatangelo ha conosciuto Gigi D'Alessio quando lei era giovanissima, la cantante, nata nel 1987 a Sora, in provincia di Frosinone, ha infatti incontrato il suo ormai ex compagno quando era ancora minorenne.

Nel 2004 hanno duettato insieme con la canzone 'Il mondo è mio', che fa parte della colonna sonora del cartone animato della Disney 'Aladdin'.

L'anno successivo Anna partecipa a Sanremo con un brano scritto proprio da Gigi. La canzone portata al Festival è quella che la rende famosa: 'La ragazza di periferia'. Alla fine del 2006 la moglie di Gigi D'Alessio, che in quel periodo era ancora sposato, rivelò in un'intervista dell'esistenza di una relazione fra suo marito e la Tatangelo, storia che poi il cantante ha confermato, affermando che la loro frequentazione era iniziata l'anno precedente, durante i concerti in Australia in cui, proprio Anna, era ospite fissa.

La crisi del 2017

La coppia già nel 2017 aveva avuto una crisi. Con un annuncio su Twitter ed un comunicato congiunto, la coppia aveva annunciato di avere problemi. Il 22 luglio 2017 Gigi D'Alessio, sul suo profilo social aveva affermato che la storia con la compagna stava vivendo un periodo 'no'. La donna aveva abbandonato la casa in cui viveva con il cantante napoletano già dal mese precedente.

Nel marzo del 2018, la Tatangelo aveva raccontato in un'intervista di essere rinata dopo il termine della lunga relazione con il compagno e che stava cercando di ripartire da sé stessa.

Dopo aver trascorso insieme l'estate del 2018, a settembre era arrivato l'annuncio che i due erano tornati insieme. Gigi aveva affermato che stavano meglio di prima. Probabilmente la loro favola, però, non era destinata ad avere il lieto fine, visto il termine della loro relazione annunciato oggi.