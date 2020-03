Non si placa la guerra tra Antonella Elia e Valeria Marini all'interno della casa del GF Vip, il Reality Show più amato dai telespettatori italiani. Nel dettaglio, quest'ultima ha provato ad avere un chiarimento con la fidanzata di Pietro Delle Piane a proposito del rosario, oggetto dalla loro prima discussione. Peccato, che la showgirl non abbia voluto sentire ragioni, tanto da accusarla di essere una codarda.

Antonella litiga con Valeria al Grande Fratello Vip

Continuano ad esserci tensioni all'interno della casa del Grande Fratello Vip dopo la diretta di ieri 2 marzo su Canale 5.

Antonella Elia e Valeria Marini sono tornare nuovamente a discutere nella giornata di oggi all'interno della casa più spiata d'Italia. A niente sono serviti gli avvertimenti di Alfonso Signorini, il quale aveva invitato le due donne a deporre le armi a favore di un dialogo pacifico. A tal proposito, il conduttore del GF Vip è attualmente al centro della bufera per il comportamento riservato in puntata a Fernanda Lessa.

Ma torniamo a questo pomeriggio, quando Valeria si è avvicinata ad Antonella per tentare di spiegarle il motivo per il quale teneva in mano il rosario.

A tal proposito, la primadonna del Bagaglino ha riferito che è un oggetto, a cui tiene in modo particolare, tanto da giurare che non era contro di lei. Una risposta, che non è piaciuta affatto all'Elia che l'ha accusata di giurare il falso e di essere tornare tornata a provocarla.

Antonella contro la Marini al GF Vip: 'Parla con gli altri'

Purtroppo, Antonella e Valeria sono tornate a darsi battaglia nel corso della giornata di oggi all'interno del GF Vip, dopo essere stato ammonite a comportarsi in modo più civile.

Nel dettaglio, la Marini si aspettava che la rivale le chiedesse scusa dopo averla spintonata. Di qui, la reazione sopra le righe dell'Elia, che l'ha accusata di essere la persona più codarda, che ha incontrato in tutta la sua vita.

Ed ecco, che i toni tra le due concorrenti del Grande Fratello Vip si sono accessi ulteriormente davanti agli occhi di Antonio Zequila, Sossio Aruta e Asia Valente, attualmente nella bufera per delle affermazione offensive nei confronti dei down.

In particolare, la fidanzata di Pietro Delle Piane ha chiesto alla primadonna del Bagaglino di non rivolgerle mai più la parola, suscitando la reazione di quest'ultima che ha esclamato: 'E tu devi smettere di essere offensiva, da quando sei qua ti sono uscite solo cattiverie'. Un'accusa, alla quale Antonella ha risposto seccamente: 'E allora tu stammi lontana e parla con gli altri'. Sembra proprio che la rivalità tra le due showgirl, tornerà ad essere oggetto di discussione della nuova puntata, prevista mercoledì 11 marzo su Canale 5.