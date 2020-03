Giunge al termine Don Matteo 12, la fortunatissima serie televisiva del giovedì sera di Rai 1 che vede protagonista l'inossidabile Terence Hill, accompagnato da Nino Frassica e quest'anno da una serie di volti noti del cinema e della fiction che hanno partecipato nelle vesti di guest star. Il prossimo giovedì 19 marzo andrà in onda la decima e ultima puntata di questa fortunatissima stagione e sarà trasmesso l'episodio dal titolo 'Non desiderare la roba d'altri'.

Ultima puntata Don Matteo 12, gli spoiler del 19 marzo: Sergio nasconde il cadavere di una donna

Le anticipazioni sul decimo e ultimo episodio di Don Matteo 12 in onda giovedì prossimo in televisione rivelano che Sergio La Cava si ritroverà a fare una scoperta a dir poco choc, che lo lascerà senza parole.

L'uomo, infatti, scopre che all'interno della sua abitazione è contenuto il cadavere di una donna. A favore del ragazzo si schiererà fin dal primo momento Anna, la quale sostiene che il ragazzo non abbia nulla a che vedere con questo omicidio e quindi che non si sia macchiato di alcun delitto.

Peccato, però, che il PM Nardi non sia dello stesso parere: sostiene, infatti, che La Cava non sia la persona che appare e che in realtà abbia tenuto nascosto dei segreti anche alla stessa Anna.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nel corso dell'ultimo episodio scopriremo che tutta la canonica sarà in gran fermento perché per Don Matteo è arrivata una proposta a dir poco emozionante.

Il Papa, infatti, ha chiesto al prete di diventare Cardinale. Tuttavia nel caso in cui accettasse la proposta dovrebbe lasciare per sempre Spoleto e questa possibilità non rende affatto serena Natalina, così come Pippo e Nino che non vogliono fare a meno della sua presenza.

Gli spoiler della puntata finale di Don Matteo 12 del 19 marzo, rivelano che i tre si alleeranno tra di loro per cercare di mettere in cattiva luce il prete e in questo modo far sì che l'offerta del Santo Padre venga meno.

Addirittura proveranno anche ad avere un contatto diretto con Sua Santità.

E così giovedì prossimo si concluderà la dodicesima stagione della fiction dei record di Rai 1 che anno dopo anno sembra non sentire il peso dell'età che avanza. Gli spettatori sono sempre pronti a seguire le nuove vicende del prete più famoso della televisione italiane e proprio per questo motivo si pensa già alla tredicesima stagione.

I numerosissimi fan di Don Matteo sono curiosi di scoprire se ci sarà una nuova serie da vedere in onda nel corso delle prossime stagioni televisive. Al momento, però, non ci sono ancora conferme ufficiali su quello che succederà nel corso dei prossimi mesi e quindi sul futuro della serie televisiva con protagonista Terence Hill.