Prosegue l'appuntamento in prime time su Rai 1 con la fiction Don Matteo 12 che vede come attori principali Terence Hill e Nino Frassica. Settimana dopo settimana la trama degli episodi della dodicesima stagione si fa sempre più densa di colpi di scena e di grandi sorprese per tutti i telespettatori.

Giovedì 12 marzo andrà in onda la nona puntata di questa stagione, dal titolo 'Non desiderare la donna d'altri', nella quale la protagonista sarà una ragazza che per un soffio riuscirà a scampare da quello che sembrava essere un femminicidio annunciato.

La trama della nona puntata di Don Matteo 12: il disturbo di Nino che non sente più le voci maschili

Nel dettaglio, le anticipazioni su questa nona puntata di Don Matteo 12 che andrà in onda il prossimo giovedì 12 marzo alle 21.30 circa su Rai 1, rivelano che si partirà dal caso di una ragazza vittima delle violenze da parte del suo compagno, il quale andrà molto vicino ad ucciderla. Sarà proprio il sacerdote a salvare la giovane da quella che sembrava essere una 'morte annunciata'. Don Matteo, infatti, la salverà dalle fiamme e in questo modo riuscirà a scongiurare una tragedia.

Occhi puntati poi su Nino Cecchini, che nel corso di questo nono episodio della serie televisiva di Rai 1, dovrà fare i conti con un disturbo del tutto bizzarro e alquanto controverso. Si renderà conto, infatti, di non riuscire più a sentire le voci maschili: sente soltanto quelle femminili e non riesce a darsi una spiegazione su come sia possibile. Una situazione alquanto bizzarra per il carabiniere, che ovviamente darà il via ad una serie di particolari equivoci che lo vedranno protagonista con Anna, il Pm e Patatino.

Inoltre per Jordi ci sarà un nuovo ostacolo all'orizzonte: si tratta di un provino da sostenere all'interno di una prestigiosa scuola di danza che ha sede a Roma.

Jordi sostiene un nuovo provino e prova a dimenticare Sofia

Nonostante tutto, Jordi deciderà di sostenere questo provino, forse anche per cercare di non pensare più alla sua turbolenta relazione con Sofia. Stavolta sembra davvero tutto finito e come se non bastasse un segreto della giovane, ormai venuto a galla, rischia seriamente di allontanare i due ragazzi per sempre, portandoli così ad una chiusura definitiva.

Cosa succederà tra i due ragazzi? Arriverà davvero questa rottura definitiva, oppure no? La verità sarà nota, con ogni probabilità, nel corso dell'ultima puntata di questa dodicesima stagione, fissata per giovedì 19 marzo con l'episodio "Non desiderare la roba d'altri".

Anche quest'anno Don Matteo non ha deluso le aspettative dal punto di vista degli ascolti, con picchi di quasi 7 milioni e il 30% di share.