L'appuntamento con la soap opera Il Paradiso delle signore si rinnoverà per la giornata di lunedì 30 marzo, come sempre alle ore 15:40 circa sulla rete ammiraglia della tv di Stato. I colpi di scena, anche in questo episodio e in questa nuova settimana di programmazione non si faranno attendere. Occhi puntati sul rapporto tra Salvatore e Gabriella: l'uomo, infatti, scoprirà che la sua fidanzata non è a Parigi da sola, bensì con Cosimo, anche se lei non gli ha mai detto la verità.

Il Paradiso delle signore, gli spoiler del 30 marzo: Salvatore scopre le bugie di Gabriella

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova puntata de Il Paradiso delle signore che verrà trasmessa lunedì pomeriggio in televisione, rivelano che Gabriella sarà colpita da una brutta influenza che farà venire a galla le bugie che in questi giorni ha raccontato al suo fidanzato.

In seguito a questo avvenimento, infatti, Salvatore verrà a sapere che in realtà Gabriella non si trova a Parigi da sola, bensì in compagnia di Cosimo che in questo momento se ne sta prendendo cura. Ovviamente la reazione di Salvatore sarà a dir poco furiosa e l'uomo andrà su tutte le furie. Come se non bastasse scoprirà che la fidanzata ha detto solo a Roberta del suo ritorno imminente a Milano: Gabriella non l'ha neppure avvisato e messo al corrente del rientro.

E poi ancora gli spoiler della nuova puntata de Il Paradiso delle signore del 30 marzo rivelano che Federico ha deciso di farsi operare di nuovo.

Tuttavia per sostenere questa nuova delicata operazione ha bisogno di un bel po' di soldi che al momento la sua famiglia non possiede. Luciano e Silvia, però, non vogliono arrendersi: il loro sogno è quello di rivedere il loro Federico tornare a camminare e per questo motivo si metteranno alla ricerca di questa ingente somma di denaro.

Ascolti sempre in crescita per Il Paradiso delle signore

Occhi puntati anche sulla nuova "venere" Laura, fortemente voluta da Vittorio all'interno del Paradiso.

Con il passare dei giorni la ragazza si ambienterà benissimo e dimostrerà di saper fare gioco di squadra con le altre colleghe.

In attesa di vedere in onda questo nuovo episodio della soap opera su Rai 1, va detto che gli ascolti delle ultime settimane sono in costante crescita. La serie, infatti, si è stabilizzata su una media costantemente superiore alla soglia dei 2.7 milioni di fedelissimi spettatori, pari ad uno share che ha toccato la soglia del 16%.

Numeri importanti che confermano l'alto gradimento del pubblico verso questo prodotto italiano che nel giro di due stagioni, nella nuova versione daily, è riuscito a conquistare l'affetto di un pubblico sempre più vasta ed eterogeneo.