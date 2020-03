Giulio Raselli non ha dubbi sul fatto che Giulia D'Urso, la ragazza da lui scelta a Uomini e donne, sia la persona giusta con cui mettere su famiglia. L'ex tronista infatti ha già fatto in privato la richiesta alla fidanzata di fare un bambino insieme, ma adesso il ragazzo ha scelto le pagine della rivista DiPiù per parlare della delicata questione all'ex corteggiatrice che a quanto detto da lui svia il discorso sul diventare genitori probabilmente a causa della sua giovane età. In ogni caso, la coppia fa sul serio: l'amore che li lega è reale e non è escluso che presto Giulio e Giulia non annuncino l'arrivo della cicogna.

La lettera di Giulio per la sua fidanzata Giulia

'Ogni volta che ho provato a parlarti del mio desiderio di paternità hai sempre cercato di cambiare discorso', ha detto Giulio rivolgendosi alla fidanzata scrivendo una lettera pubblicata dal settimanale DiPiù. Raselli, poi, ha proseguito affermando che comprende le perplessità di Giulia che ha solo anni, ma in ogni caso loro hanno sempre bruciato le tappe nel loro percorso ma non per questo i sentimenti che li legano sono deboli, anzi tutto il contrario.

L'arrivo di Giulia alla corte di Raselli mentre era tronista a Uomini e Donne ha stravolto tutto: Giulio alla scelta aveva già dichiarato di essere innamorato della D'Urso. Dopo pochi giorni dalla fine del percorso televisivo, la coppia ha deciso di andare a convivere prendendo un nido d'amore da condividere nella città di Giulio, dove quest'ultimo lavora presso la gioielleria di famiglia. 'La nostra vita è stata tutta un bruciare le tappe e non ci siamo mai pentiti', ha detto il giovane che ha aggiunti che seguendo il proprio istinto non hanno mai commesso errori.

Giulio Raselli pronto a diventare padre

'E' tutto così perfetto che sento nel mio cuore che è il momento giusto per fare quel passo in più per completarci come famiglia: fare un bambino', ha detto senza usare mezzi termini Giulio. Secondo l'ex tronista l'unica cosa che manca alla loro casetta è la presenza di un piccolino odi una piccolina che con le sue risate possa rallegrare tutto. Ma Raselli è andato ance oltre scegliendo quello che potrebbe essere il nome nel caso in cui arrivasse una femminuccia.

Giulio vorrebbe chiamarla Lisa che in ebraico, secondo le ricerche da lui fatte, significa 'perfezione'.

'Tutto perfetto... no? Io sono pronto manca solo un tuo sì', ha concluso la sua lettera Raselli. Giulia di fronte a questa ennesima dichiarazione d'amore cambierà idea e renderà il suo fidanzato padre? Quel che è certo è che le parole di Raselli non possono che rendere felice l'ex corteggiatrice che gli ha fatto perdere la testa.