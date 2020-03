Prosegue l'appuntamento pomeridiano con Il Paradiso delle Signore 4. La soap di Rai 1, ambientata nell'anno 1961, racconta ogni giorno le vicende delle famiglie che ruotano attorno al grande magazzino di Milano. Durante la puntata di mercoledì 18 marzo, stando alle anticipazioni rilasciate tra gli altri da Gossip e tv, Gabriella riceverà il sostegno di Enza Sampò mostrandosi molto fiera del suo lavoro. Luciano, per il bene di Federico, inviterà Silvia a cena, ma poi aprirà il suo cuore a Clelia. Infine, Riccardo deciderà di lasciare Ludovica e correre da Angela.

Secondo le anticipazioni del 18 marzo, Riccardo non vorrà rinunciare ad Angela

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 di mercoledì, 18 marzo, raccontano dunque che a casa Cattaneo l'armonia sembrerà ormai un ricordo lontano. Dopo aver scoperto la vera paternità di Federico, Luciano non riuscirà infatti a perdonare sua moglie per avergli mentito per un tempo così lungo.

Tuttavia, in occasione del compleanno di Silvia, Luciano inviterà sua moglie a cena. Questa decisione non è spontanea ma rappresenta il frutto della richiesta della stessa festeggiata col fine di tutelare la felicità di Federico affinché non scopra la verità su suo padre.

Successivamente, il ragioniere aprirà il suo cuore a Clelia, confidandole che la situazione in famiglia è diventata ogni giorno più insostenibile per lui. Nel frattempo, Angela ripenserà alla sofferta decisione di interrompere la storia appena nata con Federico e ne parlerà con le sue amiche, ripercorrendo insieme a Gabriella e Roberta la serata precedente.

Luciano andrà a cena con Silvia per il suo compleanno

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 del 18 marzo rivelano che, nella puntata di mercoledì, Riccardo si convincerà di non voler rinunciare ad Angela. Per questo motivo, il ragazzo deciderà una volta per tutte di lasciare definitivamente la sua fidanzata Ludovica e di correre dalla Barbieri. Probabilmente, per il giovane Guarnieri arriverà il momento di ritornare ad ascoltare il suo cuore, dopo aver accantonato i sentimenti per aver perso Nicoletta e sua figlia Margherita.

Per Gabriella, intanto, la delusione per la sua situazione lavorativa migliorerà. Dopo le aspre critiche ricevute per la sua nuova ed innovativa collezione della stagione, la giovane stilista troverà il sostegno di un personaggio televisivo molto popolare. La giornalista Enza Sampò, infatti, dimostrerà di apprezzare con entusiasmo il nuovo lavoro di Gabriella.

L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 4 è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 15:40 su Rai 1. Inoltre, tutti gli episodi della soap sono presenti sulla piattaforma Raiplay.