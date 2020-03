Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore che andranno in onda dal 16 al 20 marzo in prima visione assoluta. I colpi di scena non mancheranno e, in particolar modo, vedremo che Angela confesserà alle sue amiche Gabriella e Roberta del bacio che c'è stato con il Guarnieri. Per Marta e Vittorio, invece, arriverà una triste notizia che sarà decisamente dura da accettare.

Il Paradiso delle signore, spoiler 16-20 marzo: Marta non può avere figli

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore che saranno trasmesse in televisione fino al 20 marzo rivelano che Angela deciderà di parlare con le sue amiche Gabriella e Roberta di quello che è successo con Riccardo.

La donna, così, confesserà che tra lei e il Guarnieri c'è stato un bacio molto appassionante che non l'ha lasciata per niente indifferente.

Intanto Marta e Vittorio dovranno fare i conti con una notizia a dir poco choc che li lascerà senza parole: i due, infatti, apprenderanno che non potranno più avere figli. Saranno proprio i numerosi accertamenti medici ai quali si è sottoposta la moglie di Conti nell'ultimo periodo a confermare la triste verità. Un durissimo colpo per i due che, tuttavia, decideranno di non arrendersi.

In particolar modo Vittorio deciderà di mandare i responsi degli accertamenti medici al dottor Reisemann, un luminare svizzero in cui ripone massima fiducia. Gli spoiler della soap opera del pomeriggio di Rai 1, inoltre, rivelano che Armando dovrà fare i conti con un terribile mal di schiena: Agnese si mostrerà molto premurosa nei confronti del capo magazziniere e lo inviterà anche ad andare a casa per riposarsi meglio per qualche giorno.

Armando, però, pur apprezzando il gesto di Agnese sentirà sulle sue spalle il peso della responsabilità e per questo motivo non abbandonerà il suo posto di lavoro.

Angela deciderà di chiudere con Riccardo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino al 20 marzo, inoltre, rivelano che arriverà il momento della presentazione della nuova collezione dove il 'pezzo forte' sarà sicuramente il bikini, un modello di costume che non passerà per niente inosservato.

Angela, invece, prenderà una decisione a dir poco drastica sulla sua storia in corso con Riccardo. La donna, infatti, ritiene di non essere all'altezza per portare avanti questa relazione con un uomo perbene e ricco come lui. Così, a malincuore, deciderà di interrompere la relazione con Riccardo. Occhi puntati anche su Silvia, la quale riceverà dei fiori a sorpresa: la donna pensa che le siano stati mandati da parte di Luciano ma in realtà non è affatto così.