Milly Carlucci è pronta a scendere nuovamente in pista con la nuova edizione di Ballando con le Stelle, il fortunato show del sabato sera di Rai 1 che tornerà in onda a partire dal prossimo 28 marzo. In queste ore, però, cominciano a circolare già le primissime anticipazioni su quelli che saranno i nuovi concorrenti di questa quindicesima stagione che si preannuncia ricca di colpi di scena. Tra i presenti nel cast dello show è confermata anche l'attrice Vittoria Schisano, che ha scoperto di far parte del cast nel corso di un programma televisivo.

Ballando con le stelle 15, i nomi dei concorrenti: confermati la Schisano e la Celentano

Nel dettaglio, infatti, le prime anticipazioni sul cast di Ballando con le stelle 15 sono arrivate nel corso della trasmissione 'Italia sì' condotta da Marco Liorni.

Questo sabato pomeriggio il conduttore ha ospitato in studio l'attrice Vittoria Schisano, la quale scoperto attraverso un video-messaggio realizzato da Milly Carlucci, che quest'anno avrebbe fatto parte del cast della fortunatissima trasmissione Rai.

Una gran bella sorpresa per la Schisano, la quale non ha nascosto il suo essere entusiasta e soprattutto pronta per mettersi in gioco in questa esperienza. Ma questo pomeriggio, nel corso della trasmissione Da noi a ruota libera, la Carlucci ha svelato anche un altro nome concorrente.

La padrona di casa di Ballando con le stelle 15 ha svelato che si metterà in gioco anche Rosalinda Celentano, figlia del 'Molleggiato' e di Claudia Mori. Nel corso della trasmissione, poi, la Carlucci ha fatto chiarezza anche sulla presunta presunta di Francesca Fialdini nel cast della trasmissione.

Tra i concorrenti di Ballando spuntano anche i nomi di Lina Sastri e Paolo Conticini

La conduttrice di Ballando con le stelle ha svelato che la presentatrice di Da noi a ruota libera non sarà tra le protagoniste del suo show perché il suo programma domenicale va in onda da Torino e quindi sarebbe stato alquanto problematico poter partecipare allo show del sabato sera di Rai 1.

Ma in queste ore sono emersi anche altre nomi di concorrenti di Ballando con le stelle, diramati sulle pagine del sito TvBlog. Tra questi vi è Gilles Rocca, l'attore che quest'anno si è fatto notare come fonico sul palco del Festival di Sanremo durante la 'fuga' di Bugo. E poi ancora è stato anticipato che entrerà a far parte del cast della trasmissione anche l'attore toscano Paolo Conticini, protagonista di svariate fiction di grande successo.

Tra i nomi circolati su Tvblog anche quello dell'attrice Lina Sastri, uno dei volti più amati e ricercati del teatro italiano. Il cast completo verrà ufficializzato dalla Carlucci nel corso delle prossime settimane.