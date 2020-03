Il Paradiso delle Signore 4 inizia una nuova settimana all'insegna delle emozioni e dei sentimenti. Durante le puntate che saranno trasmesse dal 16 al 20 marzo, per Marta e Vittorio ci sarà una dura notizia: la coppia verrà a sapere che non potrà avere figli. Angela deciderà di mettere fine alla sua storia segreta con Riccardo, ma quest'ultimo lascerà Ludovica, sicuro di voler stare con la ragazza. Infine, dopo diversi ripensamenti, tra Luciano e Clelia ci sarà un riavvicinamento, mentre Rocco avrà il conforto di Irene.

Le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore 4 dal 16 al 20 marzo raccontano che per i Conti sarà un momento difficile. Superato l'aborto, infatti, la coppia dovrà affrontare una triste realtà: Marta non potrà più avere figli. Vittorio deciderà di contattare un luminare svizzero, il dottor Theodor Reisemann, ma quest'ultimo non farà altro che confermare la brutta notizia ai coniugi. Nel frattempo, Angela confiderà alle sue amiche del bacio con Riccardo a Rapallo.

Qualche giorno dopo, la ragazza deciderà a malincuore di lasciare il giovane Guarnieri perché non si sentirà alla sua altezza. Il rampollo, invece, comincerà ad ascoltare il suo cuore e sarà intenzionato a lasciare Ludovica: Adelaide non sarà contenta della scelta del nipote, ma Umberto lo appoggerà. La storia tra Riccardo e Angela, quindi, sembrerà non avere più ostacoli.

Le anticipazioni tv de Il Paradiso delle Signore 4 fino al 20 marzo rivelano inoltre che, durante la settimana, le cose tra Luciano e Silvia non andranno bene. La coppia vivrà il rapporto di facciata in maniera sempre più sofferente: il ragioniere confiderà a Clelia il suo malessere. Più tardi, i coniugi Cattaneo incontreranno Ennio e Clelia nello stesso ristorante: la capocommessa e il ragioniere si scambieranno diversi sguardi.

Luciano, tuttavia, non avrà intenzione di coinvolgere nuovamente Clelia ma quest'ultima, dopo il rifiuto del ragioniere, non riuscirà ad accettare la situazione. La donna correrà da Luciano, senza presentarsi all'appuntamento con Ennio.

Rocco, deluso da Marina, accetterà la compagnia e il supporto di Irene. La famosa giornalista Enza Sampò, nel frattempo, apprenderà al circolo la notizia della vendita del bikini al grande magazzino. Colpita dal coraggio dell'iniziativa, la giornalista appoggerà Gabriella, compensando le critiche negative ricevute. La stilista, inoltre, si farà aiutare da Salvatore per l'allestimento della nuova vetrina.

Al Paradiso delle Signore 4 si prospetta quindi una settimana ricca di eventi per i protagonisti della Milano del 1961: l'appuntamento è per le 15:40, dal lunedì al venerdì su Rai 1.