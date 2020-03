Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta su Rete 4 con Tempesta d'amore, la fortunata soap opera tedesca che tornerà in onda anche nella settimana che va dal 9 al 15 marzo 2020, con nuovi attesissimi episodi. Occhi puntati in particolar modo su Christoph, il quale dopo aver vissuto dei momenti di forte paura, finalmente si risveglierà dal coma, anche grazie all'aiuto di Eva, la quale è sempre stata al suo fianco in questo periodo di enorme difficoltà.

Tempesta d'amore, gli spoiler puntate 9-15 marzo: Christoph si risveglia dal coma

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni delle nuove puntate di Tempesta d'amore che andranno in onda nella settimana fino al 15 marzo su Rete 4, rivelano che per Christoph sarà a dir poco fondamentale l'aiuto e la presenza di Eva al suo capezzale.

La donna, infatti, non l'ha mai abbandonato neppure per un istante e, quasi miracolosamente, l'uomo si sveglierà dal coma e pronuncerà proprio il suo nome.

La commozione regnerà sovrana e tutti saranno a dir poco felici di questa splendida notizia che riguarda Christoph. Non molto tempo dopo, però, l'uomo chiederà alla moglie di Robert se il bambino che porta in grembo sia veramente suo oppure no. Una domanda a dir poco choc, che lascerà la donna senza parole, al punto da non riuscire a dirgli nulla a proposito di Valentina.

A quel punto Robert deciderà di affrontare in prima persona l'albergatore per mettere in chiaro la questione tra lui e Valentina.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler della settimana fino al 15 marzo di Tempesta d'amore, rivelano come Michael scoprirà che Alfons si è dimenticato di prendere le sue medicine e quindi si troverà a soffrire di una lieve innalzamento di pressione.

Christoph vuole scoprire di chi è il figlio di Eva

Werner, invece, capirà che Andrè si è innamorato di Linda e così lo metterà al corrente sui 'rischi' che corre con la donna. Il cuoco, però, fraintenderà tutto e capirà che suo fratello rappresenta per lui una sorta di rivale in amore.

Le anticipazioni di Tempesta d'amore, inoltre, rivelano che Christoph - dopo essere tornato alla sua vita normale - pretenderà che Eva si sottoponga ad un test prenatale, perché vuole scoprire chi è il vero padre del bambino che la donna porta in grembo.

Insomma nonostante il terribile incidente che l'ha visto protagonista e il grande spavento, l'uomo dimostrerà di non essere cambiato per niente sul piano caratteriale. A quel punto il vecchio Saafeld ammetterà di essere disposto a non denunciare Valentina, ma solo se Eva si sottoporrà al test: la donna accetterà questo 'ricatto' oppure no? Lo scopriremo nelle prossime puntate.