L'appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Il Paradiso delle signore resta saldamente confermato anche per la giornata di mercoledì 2 aprile, quando andrà in onda un nuovo episodio che si preannuncia ricco di colpi di scena. Occhi puntati soprattutto sul rapporto tra Salvatore e Cosimo, i quali ormai sono diventati rivali in amore e finiranno per arrivare ad un durissimo scontro finale che avrà dei risvolti a dir poco clamorosi.

Il Paradiso delle signore, le anticipazioni del 2 aprile: lo scontro tra Salvatore e Cosimo

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni della prossima puntata de Il Paradiso delle signore in onda il 2 aprile su Rai 1 rivelano che tra Salvatore e Cosimo non correrà affatto buon sangue soprattutto dopo che il primo ha scoperto che la sua fidanzata Gabriella ha trascorso il soggiorno a Parigi in compagnia del giovane Bergamini.

Un durissimo colpo per Salvatore che in questo nuovo appuntamento con la soap deciderà di affrontare in prima persona Cosimo e tra i due ne verrà fuori un durissimo scontro.

Gli spoiler de Il Paradiso delle signore rivelano che Salvatore dimostrerà ancora una volta di essere accecato dalla gelosia e dal rischio di poter perdere la sua amata Gabriella e proprio per tale motivo finirà per colpire il suo rivale con un pugno al volto.

Insomma un incontro decisamente negativo tra i due uomini che continueranno a farsi la guerra per il cuore della giovane Gabriella: quale sarà a questo punto la scelta finale della donna?

Chiuderà la sua relazione con Salvatore per lasciarsi andare a nuove esperienze con il Bergamini?

Intanto Gabriella, dopo il suo rientro all'interno del Paradiso, mostrerà alle sue colleghe un articolo pubblicato su un noto periodico francese dove si parla della sfilata e dove campeggia una sua foto che la ritrae in compagnia di Cosimo.

Luciano cerca i soldi per Federico e vorrebbe chiedere aiuto ad uno strozzino

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore del 2 aprile, inoltre, rivelano che i riflettori saranno ben puntati anche sulla famiglia Cattaneo. Dopo che i soldi messi a disposizione da zia Ernesta per l'operazione di Federico non ci sono più, Luciano deciderà di mettersi all'opera per recuperare la somma e in questo modo permettere a suo figlio di operarsi.

Tuttavia la somma richiesta per l'operazione è decisamente ingente e i Cattaneo non possono permettersela. Ecco perché Luciano penserà di rivolgersi addirittura ad uno strozzino per farsi aiutare.

Silvia, però, non è d'accordo con questa decisione del marito e per questo chiederà anche a Clelia di farlo ragionare. Riuscirà quest'ultima a fargli cambiare idea? Lo scopriremo nei prossimi appuntamenti con la soap di Rai 1.