Il Grande Fratello sta vivendo la sua fase finale e all'interno della casa, in questi ultimi giorni, sono sembrate venir meno le strategie e le macchinazioni e si è lasciato spazio alle reali considerazioni dei concorrenti rimasti in gara. La notte è risultata essere sempre più propizia per le confidenze e le esternazioni, stavolta è stato il turno di Teresanna Pugliese e Licia Nunez, le due concorrenti si sono lasciate andare a diverse affermazioni e hanno condiviso diversi pensieri sugli inquilini rimasti nella casa di Cinecittà.

Soprattuto l'attrice ha affermato in maniera molto netta e laconica: "Vedo molta ipocrisia qua dentro".

Il dialogo notturno tra Teresanna Pugliese e Licia Nunez

Teresanna Pugliese e Licia Nunez sono state protagoniste di un fitto colloquio notturno. Le due donne, al pari di tanti altri concorrenti, sembrano aver messo da parte le strategie e si sono concentrate su quello che realmente pensano, soprattutto in riferimento ad alcuni inquilini rimasti all'interno della casa. Teresanna ha iniziato a esternare il suo fastidio nei confronti di Antonella Elia e Sossio Aruta, la showgirl e il calciatore si sono fronteggiati a colpi di gavettoni durante la serata.

Questi atteggiamenti non sono risultati affatto graditi all'ex tronista di Uomini e Donne. Licia ha commentato questo disagio affermando di non farsi più domande su alcuni episodi e soprattutto su alcuni personaggi, la Pugliese ha ribattuto prontamente sostenendo che alcuni, il riferimento a Sossio Aruta è risultato lampante, pensano esclusivamente a prendere il sole e a gridare.

I pensieri di Teresanna e le risposte di Licia

Il colloquio tra Teresanna e Licia è proseguito con una domanda specifica dell'ex di Uomini e Donne all'attrice, la Pugliese ha chiesto alla Nunez se, secondo lei, loro due sono le uniche a pensare che Sossio Aruta non meriti la finale. Licia ha risposto in maniera perentoria: "Ma certo che no, ovvio" e Teresanna ha affermato di aver apprezzato Antonio quando, non nascondendosi, ha afermato di non ritenere giusto che il calciatore si approdato alla finalissima.

La napoletana si è poi lasciata andare ad un inequivocabile: "Vedo molta ipocrisia qua dentro". Ormai è acclarato che Teresanna non sopporti gli atteggiamenti di Sossio e non perde occasione per ribadirlo ai suoi interlocutori, la finale del reality è molto vicina e le esternazioni dei vari concorrenti rischieranno di compromettere la tranquillità del gruppo. La voglia di vincere, o comunque il desiderio di arrivare più in fondo possibile, ha preso il sopravvento e il Grande Fratello sta mostrando il vero volto dei concorrenti.