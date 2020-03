Prosegue l'appuntamento su Rai 3 con la soap opera Un posto al sole, di cui il prossimo giovedì 2 aprile andrà in onda un nuovo episodio che si preannuncia ancora una volta ricco di colpi di scena e di sorprese. Occhi puntati soprattutto sul rapporto tra Leonardo e Serena che diventerà sempre più stretto e intenso, al punto che l'uomo chiederà alla donna di cui sembra essersi follemente perduto, di partire con lui e abbandonare così Napoli per iniziare una nuova vita assieme.

Un posto al sole, le anticipazioni del 2 aprile: Filippo sempre più freddo e distaccato con Serena

Nel dettaglio, le anticipazioni della puntata di Un posto al sole che andrà in onda il prossimo 2 aprile in prima visione assoluta rivelano che Leonardo ha ricevuto un'allettante proposta di lavoro che tuttavia lo porterà fuori Napoli e più precisamente a trasferirsi in Sicilia.

L'uomo, però, non vuole stare lontano da Serena e proprio per questo motivo le chiederà di raggiungerlo e quindi di andare con lui. Quale sarà la reazione della bella Serena?

Quest'ultima, intanto, comincerà ad essere sempre più insofferente alla freddezza di Filippo nei suoi confronti. Il suo ex compagno la tratta con estrema freddezza e questa situazione renderà Serena sempre più titubante e al tempo stesso stufa.

Gli spoiler del prossimo appuntamento con Un posto al sole del 2 aprile, inoltre, rivelano che l'attenzione sarà posta anche su Guido e Mariella.

I due sono in grande fermento perché sta per avvicinarsi il giorno più importante della loro vita, durante il quale finalmente potranno coronare il loro sogno d'amore.

Peccato, però, che quello che dovrebbe essere un momento di grande gioia potrebbe trasformarsi in un vero e proprio 'incubo', dato che i due futuri sposi compiranno un grave errore. Nel corso delle settimane precedenti le nozze, Guido e Mariella hanno chiesto a tutti i loro amici di fargli da testimone e adesso che si avvicina il fatidico momento, non sanno come uscire da questa intricata situazione, che potrebbe compromettere alcuni dei loro rapporti d'amicizia.

Si ferma la messa in onda di Un posto al sole: dal 6 aprile in onda le repliche

In attesa di vedere in onda questo nuovo episodio di Un posto al sole, vi segnaliamo che a partire dal prossimo lunedì 6 aprile la soap non andrà più in onda in prima visione assoluta. La rete ha scelto di stoppare la messa in onda, dato che al momento le riprese della serie sono ferme a causa dell'emergenza che stiamo vivendo nel nostro Paese.

E così verranno ritrasmessi gli episodi in replica della dodicesima serie, trasmessa qualche anno fa, incentrata sulla nascita della love story tra Filippo e Serena.