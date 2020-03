Mentre i fan di Uomini e donne sono in attesa di conoscere quando riprenderanno le registrazioni del dating show di Maria De Filippi, su Instagram l'ex tronista e ora opinionista del Trono Classico Lorenzo Riccardi, ha fatto una diretta insieme alla fidanzata Claudia e a Gianni Sperti. Il terzetto ha parlato un po' di tutto, ricordando i tempi del trono sino ad arrivare ad oggi e su come stanno trascorrendo il periodo di quarantena. Rispondendo alle domande dei fan, Gianni e Lorenzo si sono ritrovati quindi a parlare di vari argomenti, dal Grande Fratello Vip sino ad arrivare a Uomini e donne.

A tal proposito, Lorenzo ha mandato una frecciatina ai nuovi tronisti, mentre non sono mancati alcuni curiosi retroscena che riguardano lui e Tina Cipollari. Si è scoperto così che i due, durante le puntate, si divertono a sparlare un po' di tutti.

Lorenzo Riccardi e Claudia, diretta Instagram con Gianni Sperti

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi hanno fatto una diretta su Instagram con Gianni Sperti, dalla quale sono emerse diverse curiosità su Uomini e donne e non solo. Come noto, Riccardi, da qualche mese, è diventato opinionista del Trono Classico, affiancando quindi Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Durante la diretta, Sperti ha voluto far presente di come alcuni troni e alcuni amori che nascono all'interno del dating show di Maria De Filippi, vengono vissuti appieno anche dal pubblico in studio e dagli stessi opinionisti. A tal proposito, Lorenzo ha auspicato che 'questi amori veri tornassero in studio', lanciando di fatto una frecciatina ai nuovi tronisti. Stando alle sue parole infatti, sembra che in questa stagione non vi siano amori veri in corso.

Lorenzo Riccardi di Uomini e donne svela un retroscena: 'Io e Tina sparliamo di tutti'

Nella diretta su Instagram come già detto, Gianni e Lorenzo hanno parlato di molte cose, non ultima il fatto di come proprio Riccardi abbia stretto un rapporto di amicizia con Tina Cipollari. Da quanto emerge, l'ex tronista si trova benissimo con la storica opinionista di Uomini e donne tanto da voler rivelare cosa succede con la Cipollari durante le puntate.

'Sparliamo di tutti' confessa Lorenzo, che prosegue dicendo: 'ne abbiamo una su tutti'. Ora non resta che aspettare la ripresa delle registrazioni di Uomini e donne per conoscere ulteriori sviluppi sulle vicende legate non solo al trono Classico ma anche al filone senior del programma che, come noto, è molto seguito dai telespettatori a casa. Dalle ultime notizie riportate dall'autrice storica Raffaella Mennoia, si viene a sapere che i casting di Uomini e donne proseguono anche in questo periodo di quarantena, nel rispetto delle normative di sicurezza. Per la ripresa delle registrazioni invece, tutto sembra essere ancora in alto mare.