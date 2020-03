Prenderà il via domenica 15 marzo la serie in quattro puntate 'Bella da morire'. Si tratta di un detective drama diretto da Andrea Molaioli e scritto da Filippo Gravino, Flaminia Gressi e Davide Serino. La protagonista è Eva Cantini, un'ispettrice di polizia che si ritroverà ad indagare prima sulla scomparsa e poi sull'omicidio di un'aspirante miss, il cui cadavere verrà ritrovato in fondo al lago. Nell'indagine la poliziotta si farà aiutare da altre due donne, il pubblico ministero Giuditta Doria e il medico legale Anita Mancuso.

La prima puntata di 'Bella da morire' andrà in onda il 15 marzo alle 21:25 su Rai1 e contemporaneamente sarà disponibile in diretta streaming su RaiPlay.

Trama 'Bella da morire' prima puntata: il caso di una ragazza scomparsa sconvolge la vita dell'ispettrice Cantini

La prima puntata di 'Bella da morire' inizierà con il ritorno della protagonista Eva Cantini nella sua città natale, Lagonero, per aiutare la sorella Rachele che sta attraversando un periodo difficile. Eva è una tenace ispettrice di polizia dal carattere scontroso e il suo inserimento nel commissariato della città si rivelerà difficile al punto da portarla più volte a continui scontri con il questore Festi.

Quando Claudio Scuderi andrà a denunciare a scomparsa della figlia Gioia, Eva si occuperà del caso.

Le anticipazioni sulla trama rivelano che la giovane ispettrice, specializzata nei casi di donne scomparse, penserà subito che possa trattarsi di qualcosa di ben più grave della semplice fuga di una ventenne. Dopo aver abbattuto resistenze e ostacoli, la Cantini farà a modo suo e riuscirà a farsi affidare l'indagine dal procuratore capo Giuditta Doria.

Gioia Scuderi diventerà quasi un'ossessione per la protagonista che lavorerà di continuo per scoprire la verità dietro la sparizione della ragazza.

Repliche e cast della serie 'Bella da morire'

Il cast di 'Bella da morire' è ricco di volti conosciuti del piccolo e grande schermo. La protagonista Eva Cantini è interpretata da Cristiana Capotondi mentre i personaggi del procuratore Doria e del medico legale Mancuso hanno i rispettivi volti di Lucrezia Lante della Rovere e Margherita Laterza.

Marco Corvi è interpretato da Matteo Martari e Claudio Scuderi da Paolo Sassanelli. Il resto del cast comprende Giulia Arena (Gioia Scuderi), Benedetta Cimatti (Rachele Cantini), Elena Radonicich (Sofia Scuderi) e Denis Fasolo (Graziano Silvetti). Salvo cambiamenti di palinsesto, le quattro puntate della fiction 'Bella da morire' andranno in onda dal 15 marzo al 5 aprile. Il sito ufficiale RaiPlay permette ai telespettatori di seguire ciascuna puntata anche in diretta streaming. Inoltre, dopo la messa in onda, la stessa viene pubblicata sulla piattaforma per dare agli spettatori la possibilità di recuperarne la visione on demand.

Per poter accedere ai contenuti gli utenti devono registrarsi sul sito e scaricare l'app dagli store digitali, nel caso di utilizzo di dispositivi mobili come smartphone o tablet.