Nelle prossime puntate di Un posto al sole, si assisterà al rientro di alcuni personaggi che non si vedevano da un po' a Palazzo Palladini e che porteranno all'apertura di alcune nuove storyline.

Se per Filippo e Serena la separazione sarà ormai un evento ufficiale, certificato dalla firma dei documenti, si potrà intanto assistere alla ritrovata serenità di tutta la famiglia Parisi grazie a un delicato confronto tra Rosaria e Carla. Nel frattempo Arianna si appresterà a partire per Londra, mentre Viola rientrerà a Palazzo Palladini, ignara del fatto che un grave pericolo aleggi su lei ed Eugenio.

Sull'altro fronte, Marina Giordano non rinuncerà ai suoi intenti di dimostrare l'innocenza di Fabrizio e una nuova rivelazione potrebbe cambiare le carte in tavola, mentre Niko scoprirà un segreto che custodiva Susanna. A seguire approfondiamo le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole, che saranno trasmessi da lunedì 16 a venerdì 20 marzo alle 20:45 su Rai 3.

Lunedì 16 marzo: Arianna parte per Londra

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, la crisi tra Serena (Miriam Candurro) e Filippo (Michelangelo Tommaso) sarà sempre più profonda, mentre quest'ultimo si avvicinerà sempre di più a Cristiana (Debora Franchi).

Nel frattempo Arianna (Samanta Piccinetti) sarà pronta a partire per Londra, tuttavia rimarrà delusa dal comportamento delle persone a lei più care, che sembreranno disinteressarsi completamente all'evento. Anche se il sopraggiungere di una bella sorpresa la allieterà.

Martedì 17 marzo: Serena e Filippo firmano la separazione

In questo episodio di Un posto al sole, Raffaele (Patrizio Rispo) resterà molto indispettito dal comportamento di Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) che vorrebbe stabilire delle rigide regole per organizzare le visite del padre nel suo nuovo appartamento nel seminterrato.

Giordano senior organizzerà quindi una simpatica vendetta per dare una lezioncina a suo figlio. Per Filippo e Serena la rottura sembrerà ormai definitiva e i due si appresteranno ad apporre la firma alla loro separazione consensuale.

Mercoledì 18 marzo: Susanna nasconde un segreto

In questa puntata di Un posto al sole, Niko (Luca Turco) si renderà conto del fatto che Susanna (Agnese Lorenzini) gli abbia tenuto nascosto la sua iscrizione al concorso nella Magistratura.

Dopo aver firmato i documenti che attestano la loro separazione, Filippo e Serena continueranno ad andare avanti con le loro vite.

Alex (Maria Maurigi), stanca del clima familiare tesissimo, cercherà di organizzare un incontro chiarificatore tra sua madre e Carla (Vittoria Schisano).

Giovedì 19 marzo: torna Viola

In concomitanza con la festa del papà, Viola (Ilenia Lazzarin) farà ritorno a Napoli assieme al suo piccolo Antonio, in modo da poter trascorrere un po'di tempo assieme alla sua famiglia. Mia ( Ludovica Nati) e Alex (Maria Maurigi) potranno finalmente godersi un po' di pace in famiglia, dopo che i loro genitori si sono confrontati e chiariti in modo molto commovente.

Marina (Nina Soldano) è decisa a dimostrare a tutti i costi l'innocenza di Fabrizio (Giorgio Borghetti) e riceverà un'importante rivelazione, che potrebbe scagionare definitivamente l'uomo.

Venerdì 20 marzo: un pericolo imminente

Nella puntata che chiuderà questa settimana di programmazione di Un posto al sole, Marina, determinata più che mai a a scagionare Fabrizio, gli rivelerà le importanti novità di cui è venuta a conoscenza.

Eugenio Nicotera (Paolo Romano) cercherà di stemperare il brutto clima di tensione che si è creato con Viola, ma dietro l'angolo li attenderà un grave pericolo, che sarà noto solo negli episodi successivi.