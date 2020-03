Il 19 luglio La casa di carta si è congedata dal pubblico con un cliffhanger ad alta tensione in cui il Professore, in preda alla rabbia e alla disperazione, dichiarava guerra allo Stato. La serie spagnola sta per tornare con la quarta parte che riprenderà esattamente da dove si è conclusa la terza e Netflix, in vista della data di rilascio, ha diffuso in questi giorni il trailer che mostra in anteprima alcune scene tratte dagli otto episodi inediti in arrivo sulla piattaforma il 3 aprile. Così come era stato annunciato mesi fa, la situazione per la banda sarà disperata e il loro obiettivo non sarà più portare a termine la rapina, ma riuscire a non rimetterci la vita.

Nel trailer Netflix dà un assaggio del confronto tra Raquel/Lisbona e Alicia Sierra. Il Professore crede che la sua compagna sia morta, ma in realtà si trova nelle mani della polizia e le scene inedite forniscono degli spoiler di ciò che accadrà ne La casa di carta 4. L'ispettrice Sierra ricatterà l'ex poliziotta Murillo promettendole la libertà in cambio della sua collaborazione.

Spoiler de La casa di carta 4: l'ispettrice Sierra ricatta Raquel/Lisbona

Come il video mostra in modo adrenalinico, il caos avrà un ruolo importante ne La casa di carta 4.

Il Professore continuerà a pensare che Lisbona sia stata uccisa, Nairobi sarà sospesa tra la vita e la morte e la banda rimarrà chiusa dentro la Banca di Spagna senza prospettive di fuga. Sembra non ci sia speranza di salvezza per Tokyo e compagni anche per la presenza di un nemico tra le loro fila che ostacolerà la riuscita del colpo e la fuga della banda. Nel frattempo Alicia Sierra metterà Raquel di fronte ad una scelta dolorosa tra finire in carcere per trent'anni oppure ottenere la libertà in cambio della collaborazione con le autorità.

La perfida ispettrice cercherà di manipolare la Murillo e farà leva sul suo punto più debole mostrandole le foto della figlia e della madre. Raquel dovrà decidere da che parte stare e la scelta non sarà facile, perchè accettare la proposta della Sierrà vorrà dire tradire il Professore e la banda.

Su Netflix il 3 aprile La casa di carta 4: per Itziar Ituño la serie continuerà

Il 3 aprile verrà rilasciata su Netflix La casa di carta 4 che dovrà concludere le vicende iniziate con la rapina al Banco de España.

Si è parlato in questi mesi della possibilità di continuare la serie con altri episodi che vadano oltre la quarta parte. Sarà come sempre il pubblico a influenzare la decisione di proseguire o meno la serie che è ancora oggi la produzione con lingua inglese più vista della piattaforma. Itziar Ituño è apparsa ottimista verso il futuro de La casa di carta. L'attrice che presta il volto all'ex ispettrice Raquel Murillo, in un'intervista rilasciata a El Pais mentre erano in corso le riprese degli episodi ancora inediti, ha dichiarato di avere la sensazione che le avventure del Professore e della banda non si concluderanno con la quarta parte.