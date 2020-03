Secondo appuntamento settimanale con il trono over di Uomini e donne. Nella puntata di oggi, giovedì 12 marzo, Valentina avrà un confronto con Andrea, in merito al presunto bacio che avrebbe dato a un'altra ragazza quanto stava conoscendo Veronica e sul fatto che, troppo, spesso, pubblica sui social dei post sull'Ursida.

U&D, anticipazioni: Barbara accusa Veronica di nascondersi dietro la sua privacy

Nella puntata odierna di Uomini e Donne ci sarà un duro confronto tra Valentina Autiero e la sua conoscenza Andrea.

Nella messa in onda di ieri, mercoledì 11 marzo, Veronica Ursida ha rivelato una segnalazione che l'e stata fatta da una ragazza, che le raccontava che Andrea avrebbe baciato un'altra mentre stava conoscendo la dama romana. L'Autiero, in merito a ciò, se la prenderà con Andrea dicendogli: "Un errore del genere con me non te lo puoi permettere di fare". In più Valentina lamenterà il fatto che Andrea, molto spesso, pubblica Storie che hanno come oggetto Veronica.

Quest'ultima, però, continuerà a essere al centro dell'attenzione, con un confronto sia con Roberta, che con Barbara.

Quest'ultima l'accuserà di nascondersi dietro la sua "privacy". Intanto proseguirà la sfilata delle dame, a cui parteciperà anche Valentina M. Anche per quest'ultima non finiranno i problemi, soprattutto per quanto riguarda la questione Massimiliano. Una dama in collegamento dichiarerà che quest'ultimo l'ha scritta su Instagram e non solo, avrebbero avuto anche dei contatti telefonici. Che il cavaliere abbia detto qualcosa in merito a Valentina M?

L'appuntamento con il dating show è per le 14:45 su Canale 5.