Arya ha nata: ad annunciare l'arrivo della primogenita di Clarissa Marchese e Federico Gregucci sono stati proprio i neo-genitori. Al settimo cielo per il lieto eventi, l'ex tronista e l'ex corteggiatore di Uomini e donne hanno condiviso sui rispettivi profili social la foto della manina della piccolina che si unisce a quelle dei membri della coppia. La tenera immagine è stata accompagnata da messaggi di benvenuto a cui sono seguiti gli auguri di molti dei personaggi che hanno gravitato intorno al dating show condotto da Maria De Fiippi.

Clarissa annuncia l'arrivo di Arya: 'Benvenuta al mondo'

'Benvenuta al mondo amore nostro. Che la vita possa realizzare ogni tuo desiderio Arya', ha scritto la neo-mamma Clarissa sul suo profilo Instagram per rendere noto a tutti che la primogenita era finalmente arrivata. La Marchese non potrebbe essere più felice di così: l'ex Miss Italia non ha mai nascosto il suo sogno di diventare mamma. Dopo le nozze, celebrate lo scorso anno, la coppia ha subito manifestato il desiderio di allargare la famiglia e così è stato.

Arya è nata l'11 marzo 2020: i genitori, che si sono conosciuti ed innamorati sotto i riflettori di Uomini e Donne, hanno sempre aggiornato i fan su come procedesse la gravidanza e non sono stati da meno anche al momento di condividere la gioia della nascita

Al messaggio di Clarissa, infatti, ha fatto eco anche quello di Federico. 'Finalmente questo giorno è arrivato! Noi tre per sempre...', ha scritto Gregucci sui social.

Il popolo del web, subito dopo la lieta notizia non ha mancato di far sentire la sua vicinanza alla coppia, che risiede già da un po' di tempo negli Stati Uniti. Già prima delle nozze, che comunque si sono celebrate in Italia, la coppia si era trasferita in America, dove Clarissa continua la sua attività di influencer sui social, mentre Federico allena una squadra di calcio.

Clarissa e Federico al settimo cielo

Non si sanno i particolari circa le modalità in cui la piccola Arya è venuta la mondo. Di certo, Clarissa non appena si sarà ripresa non mancherà di raccontare le emozioni che l'hanno accompagnata durante il parto con chi da sempre la segue con affetto. La Marchese durante i nove mesi di gestazione ha spesso raccontato le sue emozioni e ha spesso postato le immagini che la vedevano raggiante in dolce attesa.

Nella foto postata dai neo-genitori si intravedono i capelli neri della piccola Arya ma non si sa ancora se Clarissa e Federico decideranno di mostrare il volto della loro primogenita sui social, come ad esempio hanno scelto di fare Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, o se decideranno di mantenere il riserbo.

L'unica certezza è che la coppia è molto felice: questo è il momento di godersi l'arrivo della loro piccolina per tutto il resto ci sarà tempo.