Ieri sera mercoledì 11 marzo, in prima serata su Rai 2, è andata in onda su Canale 5, la sedicesima puntata della quarta edizione del Grande Fratello Vip, il reality show di Mediaset condotto dal direttore del settimanale Chi, Alfonso Signorini. Questa volta sono finiti in nomination ben tre coinquilini della casa più spiata d'Italia: la giornalista Adriana Volpe, la showgirl Antonella Elia e l'attore Fabio Testi.

Fabio Testi vorrebbe abbandonare il Gf Vip

L'attore veneto è finito in nomination, ma voleva già abbandonare la casa di Cinecittà, dopo aver saputo cosa sta accadendo in Italia e nel mondo.

Infatti, il 78enne ha affermato di avere dei doveri di padre (suo figlio vive in Cina, a Shanghai), e quindi non ha più lo spirito di quando è entrato tra le mura della casa più spiata d'Italia. Proprio per questo motivo, Testi ha chiesto a Signorini di poter riflettere sulla sua permanenza, perché al momento il suo unico desiderio sarebbe quello di abbandonare il gioco.

Successivamente, Fabio ha deciso di demandare al pubblico questa scelta e ha anche assicurato che questa volta non ha detto ai compagni di mandarlo in nomination.

Nonostante ciò, gli sono bastati due voti, per finire tra i nominati di questa settimana. Invece, per quanto riguarda le altre due nominate, la Elia ha ricevuto più voti, a causa dei diversi litigi che la donna ha avuto con diverse persone all'interno della casa più spiata d'Italia. La Volpe è stata nominata da Antonio Zequila, come chiara continuazione del loro scontro e da Fabio Testi, che non né può più di questa querelle tra i due.

Pupo dice che Antonio e Adriana potrebbero essere i nuovi Adamo ed Eva

Il reality show di Mediaset si è inconsapevolmente ritrovato ad essere un simbolo del 'restate a casa', slogan che sta caratterizzando la penisola italiana negli ultimi tempi, in cui è in corso questa emergenza sanitaria. Inoltre, i concorrenti della casa più spiata d'Italia, sono stati aggiornati in maniera dettagliata, su quanto sta accadendo in Italia e sulle misure restrittive attuate dal premier Giuseppe Conte, per combattere il virus.

Ma non è tutto, perché i vip sono stati tranquillizzati sulle condizioni dei loro cari e poi sono stati invitati a non mollare, in quanto in questo periodo, rappresenteranno i piccoli momenti di svago e distrazione, che servono agli italiani per alleggerire tutta questa situazione.

Proprio a proposito di leggerezza, non è passata in secondo piano, la battuta del cantante Pupo, unico presente in studio per fare da spalla a Signorini, vista l'assenza di Wanda Nara. In particolare, l'opinionista televisivo ha affermato che in virtù dell'emergenza, Antonio Zequila e Adriana Volpe potrebbero essere i nuovi Adamo ed Eva.

A quel punto anche il conduttore televisivo ci ha scherzato su e ha detto che i due saranno 'i capostipiti delle nuove generazioni'. Peccato che i rapporti tra la showgirl e l'attore sono molto tesi, per la presunta storia che avrebbero avuto circa 30 anni fa.