La prima puntata settimanale del trono over di Uomini e donne, vedrà come protagonista assoluta Gemma Galgani. Infatti oggi, martedì 25 febbraio, Tina Cipollari porterà in studio ben tre ex conoscenze frequentate dalla dama torinese all'interno del dating show. Il loro compito? Raccontare cosa c'è stato realmente nella loro relazione con la Galgani.

U&D, anticipazioni: tre ex di Gemma presenti in studio

Finalmente Tina Cipollari è riuscita a raggiungere il suo obiettivo. Infatti nella puntata di oggi, di martedì 25 febbraio, tre vecchie fiamme di Gemma Galgani torneranno in studio per raccontere cosa c'è stato veramente con la dama torinese.

Gli ex cavalieri saranno Remo Proietti, Michele D'Ambra e Paolo Giacomini e uno a uno avranno la possibilità di raccontare le proprie vicissitudini con la Galgani. Alcuni non lo faranno nel migliore dei modi, visto che Gianni Sperti a un certo punto dirà: "Un uomo non dovrebbe parlare in questo modo di una donna".

Vecchie conoscenze a parte, Gemma racconterà come sta proseguendo la sua "storia" con Giovanni, il cavaliere arrivato in studio, settimana scorsa, appositamente per lei. Anche Samuel e Alessia, tra alti e bassi, continuano a vedersi.

Il cavaliere accusa la dama di non dire sempre la verità, avrà intenzione di chiudere la storia? Appuntamento alle 14:45 su Canale 5.