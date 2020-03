Giovedì 26 marzo alle 21:25 andrà in onda la prima delle quattro puntate della fiction di Rai1 'Doc- nelle tue mani', in cui protagonista è il medico Andrea Fanti, personaggio ispirato al dottore Pierdante Piccioni, il cui ruolo sarà interpretato da Luca Argentero. Nei giorni scorsi per promuovere la messa in onda del film, hanno contribuito pure Nino Frassica e Terence Hill attraverso i personaggi del maresciallo Cecchini e Don Matteo. E' stato pubblicato un breve video nel quale si vedono il maresciallo, il sacrestano Pippo e Don Matteo giungere in ospedale a causa di una presunta intossicazione da funghi del primo, ma poi infine il medico Fanti comprende che non si tratta di questo e gli lascia da bere un bicchiere d'acqua.

Cecchini, non consapevole che si tratta di un semplice bicchiere d'acqua, si congratula con il dottore per la sua grande capacità di prendersi cura dei pazienti.

La trama dei primi due episodi

Le anticipazione tv indicano che nel primo episodio dal titolo 'Meno 12', si vede il protagonista della serie, cioè Andrea Fanti, primario di Medicina interna. Ha una carriera di tutto rispetto ed è molto stimato, ma la sua vita cambia quando una sera un padre di un paziente deceduto nel suo reparto gli sferra una pallottola in testa.

Dopo quanto successo la sua esistenza non può essere più la stessa. Il dottore sopravvive allo sparo, ma finisce in coma. Al suo risveglio un'amnesia non gli consente di ricordare ciò che è successo negli ultimi 12 anni e chi sono i suoi colleghi, la sua famiglia e chi sia lui.

Nel secondo episodio dal titolo 'Selfie' si vede che per aiutarlo nel suo percorso di recupero della memoria, viene ricoverato nel reparto di Medicina interna, un luogo dove ha svolto servizio per molti anni.

Un ruolo importante lo ricopre Giulia, che lo accompagna in questo suo percorso, ma il compito non si rivela facile poichè si trova a dover rapportarsi con un uomo diverso da quello che conosceva. Il medico Andrea Fanti cercherà di prendere coscienza della sua situazione attuale e nel frattempo si troverà a doversi confrontare con un ragazzino di nome Jacopo, che sta lottando con una malattia complicata e con un segreto difficile da poter rivelare.

Il cast di 'Doc- nelle tue mani' e la replica degli episodi su Raiplay

Come detto precedentemente fulcro centrale della serie tv è il medico Andrea Fanti, il cui ruolo sarà ricoperto da Luca Argentero. Tra gli attori che fanno parte del cast ci saranno gli specializzandi Simona Tabasco (Elisa Russo), Pierpaolo Spollon (Riccardo Bevegna), Alberto Malachino (Gabriel Kidan) e Silvia Mazzieri (Alba Patrizi). Matilde Gioli interpreterà Giulia Giordano, mentre Gianmarco Saurino quello di Lorenzo Lazzarini. Il ruolo della ex moglie del dottore Fanti lo ricoprirà Sara Lazzaro (Agnese Tiberi), direttrice sanitaria dell'ospedale, mentre quello del primario subentrato al medico Fanti, Raffaele Esposito (Marco Sardoni).

A completare il cast è Beatrice Grannò, che nella serie ricoprirà la parte di Beatrice Fanti, figlia del protagonista. Infine bisogna aggiungere che per chi non avrà modo di poter assistere alla messa in diretta alla puntata, quest'ultima verrà trasmessa in replica su Raiplay, canale streaming di riferimento della Rai.