La situazione inerente all'emergenza del virus che ha colpito l’Italia e il resto del mondo ovviamente ha cambiato anche gli umori dei concorrenti del GF Vip 4, che hanno scelto di vivere gli ultimi giorni nella casa di Cinecittà con più spensieratezza. Gli inquilini nella giornata di ieri lunedì 16 marzo 2020, hanno appreso che il Reality Show chiuderà in battenti in anticipo. I gieffini si sono lasciati andare ad un pianto liberatorio, e alcuni addirittura sono arrivati ad affermare di essere disposti a devolvere tutto il montepremi in beneficenza.

Ai riflettori delle telecamere non è sfuggito di certo il pensiero di Antonio Zequila, che parlando con Licia Nunez ha fatto sapere che secondo lui nessuno meriterebbe di vincere il programma. Questa mattina invece l’attrice de Le tre rose di Eva ha proposto di donare i 100mila euro agli ospedali che hanno bisogno di determinati macchinari.

Il GF Vip chiude in anticipo: Antonio e Licia si arrendono sul montepremi

Ieri pomeriggio la produzione del GF Vip ha fatto arrivare un comunicato ufficiale, ai concorrenti che si trovano ancora in gioco.

I vip sono venuti a conoscenza che a causa dello stato di emergenza nazionale, il programma condotto da Alfonso Signorini finirà ad inizio aprile. Inoltre, gli inquilini hanno ricevuto una notizia confortante, ovvero che avranno la possibilità di parlare al telefono con i propri parenti. A questo punto i gieffini hanno pianto di gioia, mentre in serata non sono riusciti ad intrattenere del tutto i telespettatori.

Antonio Zequila ad esempio, mentre si trovava in giardino ha fatto una rivelazione che non è passata di certo inosservata. Queste sono le parole che l’attore conosciuto anche come Er Mutanda ha detto a Licia Nunez: “Il gioco è stato snaturato, diamo i soldi in beneficenza e tutti a casa. Nessuno merita di vincere”. L’attrice famosa per essere stata una delle protagoniste della fiction Le tre rose di Eva, ha replicato al suo compagno di avventura alla seguente maniera: “Quello che ho detto anch'io.

Lo puoi realizzare anche il 18 marzo, non servono altre puntate. Se noi non siamo sereni, non possiamo trasferire serenità a casa”.

La Nunez contestata dai fan del reality: ‘Vuoi ingraziarti il pubblico’

Inoltre, Licia tramite una conversazione con Patrick Ray Pugliese ha rivelato che vorrebbe devolvere tutta la cifra del montepremi in beneficenza per aiutare gli italiani. Nonostante la fidanzata di Barbara Eboli si sia mostrata parecchio provata dalle notizie dell’epidemia che sta affrontando il nostro paese, ha scatenato delle polemiche sui social. Oltre ad Imma Battaglia, ex fidanzata della Nunez, molti fan del Grande Fratello Vip si sono scagliati contro la gieffina asserendo che il suo obiettivo sia soltanto quello di ingraziarsi il pubblico a casa.

Secondo altri telespettatori invece la proposta di Licia al reality, sia stata fatta soltanto poiché è sicura di non essere una delle probabili vincitrici. Intanto i concorrenti commossi dalle parole dell’attrice, si sono avvicinati gli uni agli prendendosi per mano, mentre Fabio Testi ha esclamato: “Anche oggi speriamo che il pubblico ci segua, come tutti i giorni concentriamoci per portare i nostri pensieri vicino ai nostri cari e facciamo un caloroso applauso a chi sta lavorando per risolvere tutta questa situazione, grazie”.

Zequila si commuove dopo aver ricordato il padre scomparso di recente

A catturare l’attenzione del pubblico nelle ultime ore è stato sempre Antonio Zequila, che ancora più scosso da ciò che sta accadendo fuori dalla casa di Cinecittà si è lasciato andare alla commozione, ricordando suo padre. L’attore dopo aver scritto una dedica al proprio genitore scomparso di recente, si è isolato dal resto del gruppo portando con sé un disegno riportante la seguente scritta: “Ciao Giovanni”. Oltretutto il gieffino partenopeo oggi non ha avuto affatto un bel risveglio, dato che è stato protagonista dell’ennesimo momento di sconforto.

Il concorrente questa mattina si è emozionato ascoltando una canzone neomelodica. Antonio ha fatto capire di sentire nuovamente la mancanza dei suoi affetti, soprattutto dell'ex fidanzata Marina con cui non starebbe più insieme da settembre.