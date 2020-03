Dopo varie indiscrezioni è arrivata finalmente la conferma, il noto Reality Show GF Vip 4 non terminerà più verso la fine di aprile 2020 come previsto. Ad apprendere la decisione degli autori del programma prodotto da Endemol Shine Italy sono stati proprio i concorrenti ancora in gioco, nella giornata di oggi.

Gli inquilini sono venuti a conoscenza che a causa dell’emergenza Coronavirus che ha colpito tutto il mondo, la trasmissione condotta da Alfonso Signorini chiuderà i battenti in anticipo. Le seguenti sono alcune delle parole presenti nel comunicato ufficiale letto da Adriana Volpe, Fabio Testi, e Antonella Elia: “La situazione in cui siamo in Italia è incredibile e unica, mai accaduta prima.

La gente a casa vive in mille modi diversi, c’è preoccupazione, ma anche tanta voglia di vivere. Le persone vogliono sorridere e condividere le loro emozioni. Il pubblico vi ama e segue la vostra storia. Il Grande Fratello Vip ha deciso di chiudere all’inizio di aprile, tornando alla sua configurazione iniziale”. Mentre per molti concorrenti è ancora troppa l’angoscia per i propri familiari e per la dura realtà del Covid-19, Fernanda Lessa ha scatenato la furia di alcuni compagni d’avventura e del popolo del web affermando: “Così rientro in gioco e posso arrivare fino alla fine”.

L’uscita infelice della modella brasiliana ha fatto infuriare soprattutto Patrick Ray Pugliese, Andrea Denver, e Sossio Aruta che hanno commentato alla seguente maniera: “Non è questo il modo di comportarsi”.

I concorrenti apprendono che il GF Vip chiuderà i battenti ad inizio aprile

Poche ore fa, nella casa del GF Vip 4 è arrivato un comunicato ufficiale. I concorrenti ancora in gioco dopo essersi riuniti in salotto hanno appreso che il reality show saluterà i telespettatori mercoledì 8 aprile 2020, vista l’emergenza sanitaria e lo stato in cui versa l’Italia.

Gli inquilini oltre ad apprendere che verranno messi al corrente di ciò che accade ogni giorno nel nostro paese, hanno ricevuto una bella notizia. In particolare i vip avranno tutti la possibilità di comunicare con i propri cari in confessionale. Alcuni gieffini dopo essere venuti a conoscenza che il Grande Fratello Vip si concluderà tra qualche settimana, hanno esultato di gioia scambiandosi degli abbracci perché in tale modo potranno ricongiungersi con i propri parenti.

Altri concorrenti invece sempre più tesi e nervosi non sono riusciti a trattenere le lacrime per la difficile situazione che stanno vivendo gli italiani fuori.

Patrick, Sossio, e Denver indignati dalla reazione di Fernanda Lessa

A non passare di certo inosservata è stata la reazione inaspettata di Fernanda Lessa, che è stata criticata sia su Twitter che tra le mura della casa più seguita d'Italia. Patrick, Sossio, e Andrea Denver hanno considerato scorretto l’atteggiamento della modella brasiliana, che nelle ultime ore è stata difesa dal marito Luca Zocchi suoi social. La moglie di quest’ultimo dopo il comunicato della chiusura anticipata, oltre ad affermare di sentirsi di nuovo nel gioco, ha ballato la samba e ha aggiunto di voler festeggiare.

Il Ray Pugliese, l’ex cavaliere del trono over, e il modello veronese, si sono mostrati parecchio indignati dalla Lessa, sottolineando che se il GF Vip finirà prima è a causa della situazione tragica che c’è fuori dalla casa di Cinecittà.

Nel contempo il clima nel reality show non è per niente sereno sia per le continue liti sia per l'emergenza sanitaria all'esterno. Mentre Paolo Ciavarro e Aristide Malnati si sono accorti della gravità della situazione vedendo i cameraman indossare la mascherina, Valeria Marini in questi giorni ha destato parecchia preoccupazione con tosse, stanchezza, e affaticamento.

Per fortuna la showgirl sarda ha rassicurato i suoi compagni d’avventura, facendogli sapere di essersi sottoposta al tampone prima di mettere piede nella casa del Grande Fratello Vip.