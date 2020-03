Valeria Marini ha rilasciato un'intervista alla rivista Novella 2000. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 ha raccontato la sua esperienza all'interno della casa più spiata d'Italia. Inoltre è tornata a puntare il dito contro Antonella Elia, anche se non ha mai fatto il nome della sua "rivale" in modo esplicito. Infine la showgirl romana si è detta fortunata per aver trascorso delle settimane al reality-show di Canale 5, così non è stata esposta alla epidemia attualmente in atto.

Le nuove dichiarazioni dell'ex gieffina

Durante l'intervista a Novella 2000, Valeria Marini senza troppi peli sulla lingua ha dichiarato: "Mi sono sentita perseguitata senza motivo". L'ex concorrente del Grande Fratello Vip 4, ancora oggi non riesce a capire perché è stata oggetto di numerose cattiverie: "Non so darmi spiegazioni". Nel corso della chiacchierata con il direttore, la Marini ha ammesso che oggi ci sono cose molte più importanti a cui pensare. Un minuto dopo, però, è tornata all'attacco della sua "rivale".

La showgirl si è detta convinta, che il suo nome è stato pronunciato da alcuni concorrenti solamente per una questione di visibilità.

Inoltre la Marini ha aggiunto che l'unica cosa che riesce a consolarla, è il caloroso affetto ricevuto dai suoi fan. Ripensando alla sua esperienza nella casa più spiata d'Italia, la diretta interessata ha ammesso di avere molti ricordi belli ma quanto accaduto non si può cancellare: "Se ripenso a quello che ho subito mi sento ancora ferita".

Valeria Marini ha tagliato corto, dichiarando che c'è sempre modo e modo per esprimere la propria opinione.

Valeria Marini ringrazia il GF Vip

Quando è scoppiato il contagio da coronavirus in Italia, Valeria Marini si trovava nella casa del Grande Fratello Vip 4. Sebbene la situazione in Italia giorno dopo giorno sembra che stia migliorando, l'ex gieffina si è sentita in dovere di ringraziare gli autori del reality-show.

Valeria Marini ha dichiarato per Novella 2000, che la reclusione nella casa di Cinecittà l'ha salvata da un ipotetico contagio. La showgirl infatti, è convinta che stare dentro il Grande Fratello è un isolamento reale. Quest'ultime dichiarazioni avrebbero messo a tacere una volta per tutte i rumors, in merito ad un eventuale contagio da parte della Marini.

Durante l'intervista l'ex concorrente del reality-show ha speso delle parole d'affetto anche nei confronti di Piero Chiambretti. Il conduttore di Rete4 nella giornata di lunedì 30 marzo è stato dimesso dall'ospedale Mauriziano di Torino, ma nella battaglia contro l'epidemia ha perso la sua amata mamma Felicita.

La Marini ha confessato, che quando è venuta a conoscenza dell'accaduto non è riuscita a trattenere le lacrime.