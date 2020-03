Le vicende della telenovela iberica Una vita, sono sempre pronte a stupire. Anche nelle puntate in programmazione su Canale 5 la prossima settimana, dal 6 all'11 aprile, non mancheranno intrighi e momenti di vera tensione. Le anticipazioni rivelano che Telmo Martinez, dopo aver annunciato le nozze con Lucia Alvarado e fondato con la stessa l’associazione Valmez, si troverà in grossa difficoltà. L’ex sacerdote farà i conti con la giustizia, poiché il commissario Mendez crederà che potrebbe esserci il suo zampino con il decesso dello strozzino Jimeno Batán.

Celia invece trascurerà il marito Felipe Alvarez Hermoso per occuparsi della piccola Milagros, la bambina che Ramon Palacios ha avuto dalla compianta consorte Trini Crespo.

Samuel si vuole vendicare di Telmo, Celia ossessionata da Milagros

Gli spoiler degli episodi di Una Vita, che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset dal 6 all'11 aprile 2020, raccontano che Felipe non riuscirà a stare tranquillo a causa della moglie. In particolare l’avvocato si sentirà sempre più trascurato da Celia, che passerà le sue intere giornate a prendersi cura della piccola Milagros.

Intanto Carmen rimarrà sconvolta quando vedrà Samuel rientrare a casa con i vestiti tutti macchiati di sangue. A questo punto la domestica chiederà subito delle spiegazioni al suo padrone, che purtroppo non avrà intenzione di confidarsi con nessuno. In seguito il fratello di Diego riceverà la visita del pericoloso strozzino Jimeno Batán, che gli chiederà di svolgere un altro dei suoi incarichi per saldare i soldi che gli deve.

Il figliastro di Ursula intanto, sempre più furioso per non essere riuscito a impossessarsi dell’eredità di Lucia, vorrà farla pagare a Telmo con la complicità del priore Espineira. La Alvarado e l’ex prelato, dopo aver fatto l’amore per la prima volta, decideranno di sposarsi e avvieranno la fondazione Valmez. Celia non avrà nessuna reazione nemmeno quando apprenderà delle nozze della cugina, poiché sarà sempre più ossessionata dalla piccola erede dei Palacios: con il suo fastidioso atteggiamento la Alvarez Hermoso, però, finirà per discutere con Ramon.

Jimeno ritrovato senza vita, Telmo sottoposto a un interrogatorio

Il Martinez, dopo aver ottenuto la procura per poter gestire il patrimonio del marchesi di Valmez, comincerà a disporre i primi pagamenti a favore della mensa dei poveri con l’aiuto di padre Bartolomè. Oltre a Samuel, che continuerà a fare i conti con Batán, anche Inigo sarà alle prese con un grosso problema. Il cioccolatiere cercherà una soluzione che gli consenta di riabbracciare la sorella Flora, che è finita nelle grinfie del malvagio Andres. Inoltre il Barbosa farà lavorare Tito a La Deliciosa e l'uomo sarà felice del suo nuovo lavoro.

Sfortunatamente il giovane pugile dimostrerà di non cavarsela affatto bene come cameriere. In una chiesa situata lontano da Acacias 38 verrà rinvenuto il corpo senza vita di Jimeno. Mentre gli inquirenti, dopo aver fatto le dovute indagini, crederanno che lo strozzino si sia tolto la vita, Carmen e Cesareo, non appena verranno messi al corrente del delitto, saranno convinti che il colpevole sia l’Alday. A pensarla in modo diverso sarà il commissario Mendez, dato che inviterà Telmo a recarsi al comando di polizia per sottoporsi a un interrogatorio.