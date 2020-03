Un ex protagonista del Grande Fratello Vip 4, che ha partecipato per ben due volte al noto Reality Show continua a parlare dell’esperienza vissuta nella casa di Cinecittà. Valeria Marini non ha trascorso delle settimane nel programma condotto da Signorini come avrebbe voluto, soprattutto a causa dei numerosi battibecchi avuti con Antonella Elia. L’ex gieffina intervistata di recente da ‘Novella 2000’, ha dichiarato di non essere stata compresa da alcuni compagni d’avventura. Al tal proposito la diva del bagaglino si è mostra amareggiata, per non aver capito il motivo per cui è stata perseguitata al GF Vip.

Inoltre pur avendo ammesso di avere alcuni ricordi belli, non ha nascosto di sentirsi ancora ferita. Per concludere però, Valeria ha assicurato: “Il pubblico non è stupido e questo mi consola”.

Valeria parla dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip

Valeria Marini dopo l’eliminazione dalla quarta edizione del Grande Fratello Vip, ha rilasciato delle nuove dichiarazioni nel corso di un’intervista sul percorso fatto nel reality. La showgirl stellare che ha avuto la possibilità di prendere parte alla trasmissione condotta da Alfonso Signorini nonostante fosse un ex gieffina, è finita al centro del gossip per aver discusso parecchie volte con Antonella Elia.

L’ex soubrette del bagaglino sulle pagine del settimanale ‘Novella 2000’, ha fatto sapere per l’ennesima volta di avere sempre la stessa opinione della sua antagonista. Per iniziare Valeria ha dichiarato di essersi sentita perseguitata senza motivo, durante la permanenza nella casa più spiata dagli italiani. Successivamente la Marini si è sfogata, rivelando che qualcuno avrebbe usato il suo nome per farsi pubblicità.

Infine Valeria riferendosi a ciò che ricorderà della trasmissione condotta da Signorini, ha aggiunto: “Se ripenso a quello che ho subito mi sento ancora ferita. C’è modo e modo per esprimere un parere”.

La Marini: ‘La reclusione nella casa di Cinecittà mi ha salvato’

Valeria Marini oltre a ribadire di essere stata vittima di Antonella Elia pur non avendo fatto esplicitamente il nome della showgirl torinese, e forse anche di altri concorrenti del GF Vip, si è soffermata a parlare dell'attuale situazione legata all'epidemia.

L’ex gieffina sulla rivista di Roberto Alessi, ha dichiarato che la reclusione nella casa di Cinecittà l’ha salvata da un possibile contagio. Dopo aver fatto sapere di essersi sentita al sicuro nel reality prodotto da Endemol Shine Italy, la soubrette sarda sul suo ritorno alla vita di sempre ha rivelato: “Quando sono uscita e ho saputo di Piero Chiambretti che in questa disgrazia ha perso la mamma, le lacrime hanno avuto la meglio”.