Mercoledì 25 marzo 2020 andrà in onda su Canale 5 la nuova puntata del Grande Fratello Vip, condotta da Alfonso Signorini con la partecipazione del cantante Pupo. Le anticipazioni del terzultimo appuntamento del Reality Show, rivelano che Adriana Volpe tornerà nella casa con un videomessaggio per i concorrenti, mentre i telespettatori saranno chiamati a decretare il secondo finalista. Infine, ci sarà una doppia eliminazione, che scombussolerà gli animi già tesi degli inquilini.

Gf Vip, puntata 25 marzo: Adriana Volpe manda un messaggio ai gieffini

Le anticipazioni del Grande Fratello Vip, riguardanti la puntata che andrà in onda domani 25 marzo su Canale 5, annunciano molte sorprese per i concorrenti reclusi all'interno della casa più spiata d'Italia. In particolare, i telespettatori assisteranno al ritorno di Adriana Volpe dopo il suo addio frettoloso dal reality show. La conduttrice, infatti, era stata costretta al ritiro a causa della scomparsa del suocero Ernesto Parli, deceduto all'età di 76 anni per il Coronavirus in una clinica svizzera.

Ma non sarà un ritorno in carne ed ossa, in quanto la Volpe apparirà in video messaggio per salutare i suoi ex compagni d'avventura, visto che erano rimasti sconvolti dalla sua repentina decisione di uscire dal gioco. Un ritorno, che siamo sicuri riempirà di gioia sopratutto Andrea Denver e Patrick Ray Pugliese, che avevano legato moltissimo con Adriana.

Due eliminazioni durante la puntata del Grande Fratello Vip

Ma non sarà l'unico colpo di scena della nuova puntata, in quanto si scoprirà chi tra Antonella Elia, Licia Nunez e Fernanda Lessa dovrà abbandonare per sempre la possibilità di vincere il montepremi messo in palio dal Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore, l'attrice pugliese ha aspramente criticato l'atteggiamento della bionda showgirl, incolpando di provocare in continuazione le persone durante una chiacchierata con Antonio Zequila.

Possiamo svelare, che non sarà l'unica eliminazione. Il pubblico, infatti, assisterà ad un'altra uscita come era accaduto una settimana fa con l'attore Fabio Testi e la showgirl Valeria Marini.

Il pubblico proclama il secondo finalista

Infine, i fans del Grande Fratello Vip saranno chiamati ad eleggere il secondo finalista, che farà compagnia all'ex calciatore Sossio Aruta nella finale prevista per il prossimo mercoledì 8 aprile 2020. Una puntata, stravolta dall'emergenza sanitaria italiana, visto che il conduttore Alfonso Signorini sarà costretto a trasferirsi negli studi della trasmissione di 'Quarto Grado' a causa delle restrizioni che vengono emanate ogni giorno dal Governo per via del Coronavirus.