Ida Platano e Riccardo Guarnieri stanno trascorrendo questi giorni difficili e particolari per tutti nella casa di lei a Brescia. Riccardo si trovava con la donna già prima che il governo emanasse le restrizioni per cercare di arginare il contagio. L'uomo ha deciso comunque di non ritornare a Taranto dalla sua famiglia, e di trascorrere la quarantena con la donna e suo figlio. Nelle scorse ore entrambi hanno rilasciato un'intervista al Magazine di Uomini e donne raccontando come stanno trascorrendo questa convivenza.

La Platano svela il rapporto tra suo figlio e Riccardo

La protagonista di Uomini e Donne over Ida Platano nelle scorse ore ha rilasciato una lunga intervista al Magazine della famosa trasmissione dedicata ai sentimenti. La donna ha raccontato come sta trascorrendo questi giorni a casa con Riccardo. Ida ha detto che insolitamente le cose stanno andando davvero molto bene. La donna ha sottolineato che avere Riccardo al suo fianco in questo periodo complicato per tutti è una fortuna. Guarnieri le sta molto vicino anche dal punto di vista morale e la fa sentire tranquilla e un po' più serena.

Questa convivenza li sta aiutando a scoprire le loro abitudini quotidiane. La Platano ha anche svelato di amarlo moltissimo. Ha poi anche parlato del rapporto tra Riccardo e suo figlio Samuele. Ida ha detto che piano piano stanno costruendo il loro rapporto, si stanno conoscendo a vicenda. Anche Riccardo Guarnieri è stato intervistato dal settimanale della nota trasmissione e anche lui come la Platano ha raccontato come prosegue la loro storia d'amore in queste settimane molto difficili per ognuno di noi.

Di seguito alcune delle importanti dichiarazioni.

Riccardo Guarnieri racconta i giorni insieme ad Ida Platano

Riccardo Guarnieri ha detto nella lunga intervista che sta vivendo a casa della sua compagna Ida, da molto prima che entrassero in vigore i decreti emanati dal governo per fronteggiare l'emergenza sanitaria. L'uomo in questi giorni sarebbe dovuto tornare a casa sua a Taranto per degli impegni lavorativi, ma poi ha deciso di rimanere a Brescia per stare insieme ad Ida e a suo figlio fino alla fine di questo periodo difficile.

Guarnieri ha raccontato che ovviamente l'ansia c'è ed è anche tanta non solo per loro, ma ovviamente per i suoi familiari e spera che questi giorni difficili passino il prima possibile. Che aggiungere ancora. Sembra che finalmente dopo tante discussioni anche forti, dopo abbandoni e ritorni, la loro storia d'amore proceda a gonfie vele. Che le nozze tra i due siano sempre più vicine? Non resta che aspettare come andranno le cose per l'amata coppia nata a Uomini e Donne.