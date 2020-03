Quella sul riavvicinamento in corso tra Giulia De Lellis e Andrea Damante, fino a poche ore fa era soltanto un'indiscrezione: un addetto ai lavori come Gabriele Parpiglia, però, ha confermato tutto in una diretta Instagram. Chiacchierando col duo Andrea e Michele, il giornalista di Gossip ha incluso i 'Damellis' nella lista di coppie famose che stanno trascorrendo in serenità e amore questo periodo di quarantena: a espressa domanda dei curiosi, l'uomo ha risposto che l'influencer e il dj sono tornati insieme anche se non lo ufficializzano sui social network.

Nuove conferme sul ritorno tra Giulia De Lellis e il 'Dama'

Fino ad ora erano stati i più attenti fan di Giulia De Lellis ad ipotizzare un possibile ricongiungimento con Andrea Damante: i siti di gossip, infatti, si sono basati sugli indizi che hanno raccolto i curiosi sui social network per riportare la notizia secondo la quale i due ex di Uomini e donne si starebbero frequentando per l'ennesima volta.

Nel pomeriggio di oggi, martedì 24 marzo, questa teoria è stata confermata da una persona che per lavoro si occupa anche delle vite private dei personaggi famosi: il giornalista Gabriele Parpiglia.

La penna di 'Chi', nel corso di una diretta Instagram che ha condiviso con Andrea e Michele, ha nominato alcune coppie celebri che in questo periodo di quarantena per tutti gli italiani se la starebbero passando meglio di altri. Dopo aver citato Belen Rodriguez e Stefano De Martino, Diletta Leotta e Daniele Toretto, l'autore Tv ha tirato in ballo i 'Damellis'.

"Giulia e Andrea stanno facendo la quarantena insieme", ha detto tra i sorrisi dei presenti l'esperto di cronaca rosa.

Parpiglia conferma i rumors: Giulia De Lellis di nuovo con l'ex Andrea

Quando uno dei suoi interlocutori l'ha sollecitato a dire qualcosa in più sulla coppia nata a Uomini e Donne, inizialmente Parpiglia ha cercato di sviare. Sollecitato dai conduttori radiofonici a confermare oppure a smentire le voci sul ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante, il giornalista ha detto: "Boh, forse.

Sì, sono tornati insieme".

Insomma, Gabriele non solo ha avallato la tesi di alcuni fan secondo la quale i Damellis si starebbero riavvicinando, ma ha anche ammesso di essere a conoscenza del fatto che i due attualmente vivono sotto lo stesso tetto (la casa che l'influencer ha preso in affitto a Pomezia dopo l'addio a Iannone).

Il silenzio di Giulia De Lellis fa rumore

Sono un paio di settimane che in rete impazza il gossip sul presunto ritorno di fiamma tra Giulia e Andrea: da quando lei ha ufficializzato al rottura con Iannone, sono tanti gli indizi che i fan hanno colto sui social network che confermerebbero il ricongiungimento con Damante.

Se i sostenitori della coppia nata a Uomini e Donne pensano che sia sempre più concreta la possibilità di rivedere gli ex piccioncini di nuovo insieme, è da parte dei diretti interessati che sembra non esserci ancora la voglia di condividere un possibile sentimento riscoperto.

Nelle tante dirette Instagram che la romana sta facendo da quando è in quarantena, non c'è mai stato un concreto accenno alla sua attuale situazione sentimentale: alcuni giorni fa, per esempio, la 24enne ha salutato Damante da lontano (come se fosse in un'altra abitazione) oppure ha provato a telefonargli live con scarsi risultati.

Insomma, qualora la notizia che ha dato Parpiglia fosse vera, vorrebbe dire che sia Giulia che Andrea starebbero prendendo in giro le tantissime persone che li seguono fingendo di non essere sotto lo stesso tetto.